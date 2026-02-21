Hungary dọa ngăn viện trợ quân sự cho Ukraine nếu không trung chuyển dầu Nga

Theo THX, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Peter Szijjarto ngày 20/2 tuyên bố Hungary sẽ chặn giải ngân khoản vay quân sự trị giá 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine, đến khi hoạt động trung chuyển dầu thô của Nga qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Trong tuyên bố ghi hình được đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân chính thức, Bộ trưởng Szijjarto cho biết Ukraine kiên quyết không nối lại hoạt động vận chuyển dầu đến Hungary “bất chấp việc không có bất kỳ trở ngại vật lý hoặc kỹ thuật nào.”

Ông cáo buộc Kiev sử dụng thủ đoạn phong tỏa đường ống Druzhba để gây áp lực chính trị lên Budapest trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Hungary.

Bộ trưởng Szijjarto quả quyết: “Khi nào Ukraine chưa khôi phục hoạt động vận chuyển dầu thô đến Hungary, họ sẽ không có được quyền tiếp cận khoản vay quân sự 90 tỷ euro,” đồng thời nhắc lại rằng Budapest cũng sẽ chặn các quyết định của EU có lợi cho Kiev.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Szijjarto nhấn mạnh Hungary coi việc đình chỉ vận chuyển dầu là vi phạm Hiệp định Hiệp hội EU-Ukraine.

Tuyên bố trên đánh dấu bước leo thang hơn nữa trong cuộc tranh cãi giữa Budapest và Kiev về quyết định đình chỉ các hoạt động trung chuyển dầu thô của Nga qua ngả Ukraine.

Hungary đã ngừng xuất khẩu diesel sang Ukraine và bắt đầu lấy dầu thô từ kho dự trữ chiến lược để đảm bảo nguồn cung trong nước và khu vực.

Trước đó, theo đài RT, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 19/2 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine dừng trung chuyển dầu mỏ của Nga sang Hungary thông qua đường ống Druzhba.

"Đó là hành vi tống tiền chính trị. Ukraine hoàn toàn có thể khôi phục việc trung chuyển, nhưng họ không làm vậy. Kiev muốn gây sức ép buộc chúng tôi ủng hộ họ gia nhập Liên minh châu Âu," ông Orban cho biết.

Thủ tướng Hungary nhấn mạnh nước này sẽ không "nhượng bộ" và Budapest đã quyết định ngừng cung cấp dầu diesel cho Ukraine để đáp trả hành vi của Kiev./.

