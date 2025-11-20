Trung Quốc nhập khẩu lượng dầu thô kỷ lục từ Trung Đông trong tháng 10

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 10/2025 vẫn ở mức cao, với lượng dầu mua từ một số quốc gia đạt mức kỷ lục.

Cụ thể, số liệu thống kê từ Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) của Trung Quốc đã tăng từ 2,05 triệu tấn hồi tháng 10/2024 lên 3,82 triệu tấn vào tháng 10/2025.

Trong khi đó, lượng dầu mua từ Kuwait của Trung Quốc trong tháng 10/2025 tăng từ 970.000 tấn lên 2,36 triệu tấn (1 tấn dầu thô = khoảng 7,33 thùng dầu tiêu chuẩn).

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Trung Quốc lại giảm so với cùng kỳ năm trước, từ 9,83 triệu tấn xuống còn 9,11 triệu tấn trong tháng 10/2025.

Mặc dù vậy, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc, tiếp theo là Saudi Arabia với 7,02 triệu tấn. Iraq đứng thứ ba với tổng lượng dầu thô xuất sang Trung Quốc trong tháng 10/2025 đạt 5,05 triệu tấn.

Nhập khẩu dầu từ Brazil của Trung Quốc trong tháng 10/2025 cũng ghi nhận sự tăng trưởng, từ 2,93 triệu tấn lên 3,57 triệu tấn.

Tương tự là dòng chảy dầu từ Indonesia, tăng từ mức không đáng kể cách đây một năm lên 1,54 triệu tấn.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu từ Malaysia của Trung Quốc trong tháng 10/2025 giảm từ 7,5 triệu tấn xuống còn 4,8 triệu tấn vào tháng trước.

Mặt khác, dữ liệu chính thức cho thấy không có lượng dầu nào được nhập khẩu từ Iran, Venezuela và Mỹ. Đáng chú ý, việc Trung Quốc không nhập khẩu dầu từ Mỹ đã kéo dài đến năm tháng.

Trước đó, truyền thông từng đưa tin rằng Trung Quốc đã tăng tốc độ dự trữ dầu thô trong tháng 10/2025 khi chênh lệch giữa nhu cầu của các nhà máy lọc dầu và lượng nhập khẩu đã tăng nhẹ lên khoảng 690.000 thùng/ngày.

Dữ liệu chính thức cho thấy công suất lọc dầu trung bình trong tháng 10/2025 tại nước này đạt 14,94 triệu thùng/ngày, trong khi nhập khẩu ở mức 11,39 triệu thùng mỗi ngày.

Công suất lọc dầu của Trung Quốc đã tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu dầu mạnh mẽ. Nhưng con số của tháng 10 là một sự sụt giảm so với mức trung bình 15,26 triệu thùng/ngày của tháng Chín, vốn là mức cao nhất trong hai năm./.

