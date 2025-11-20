Giá dầu giảm hơn 2% sau động thái mới nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Giá dầu thế giới giảm trong phiên 19/11, sau khi các báo cáo cho thấy Mỹ đang tái thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn đã giảm 1,38 USD (tương đương 2,1%) và chốt phiên ở mức 63,51 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa giảm 1,30 USD (2,1%) xuống 59,44 USD/thùng.

Yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường là những diễn biến xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hai nguồn thạo tin nói với Reuters rằng phía Mỹ đã báo hiệu cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng nước này phải chấp nhận một khuôn khổ do Mỹ soạn thảo để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Các nhà phân tích cho biết nếu thành công, điều này có thể mở đường cho dòng chảy dầu của Nga tăng lên đồng thời kéo theo lo ngại về tình trạng dư cung.

Theo ông Scott Shelton, chuyên gia năng lượng tại công ty môi giới đầu tư TP ICAP Group, giá dầu có thể sẽ xuống mức thấp 50 USD/thùng nếu tất cả lượng dầu Nga chịu trừng phạt được phép xuất ra thị trường.

Nhà phân tích dầu mỏ Ed Hayden-Briffett tại công ty tư vấn đầu tư Onyx Capital Group cho biết thị trường dầu mỏ cũng đang "mệt mỏi" với những tin tức xung quanh tình hình tại Ukraine.

Tâm lý này cho thấy giá dầu có thể sẽ duy trì trong một phạm vi nhất định trong ngắn hạn, khi các nhà giao dịch chờ đợi những thỏa thuận chắc chắn để chấm dứt xung đột.

Một thông tin giúp nâng đỡ giá dầu phần nào là Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã báo cáo lượng dầu xuất kho từ khu dự trữ dầu thô của Mỹ lớn hơn dự kiến vào tuần trước, chủ yếu nhờ hoạt động lọc dầu và xuất khẩu tăng cao./.

Giá dầu tăng hơn 1% do sau diễn biến mới tại Nga và Mỹ Các nhà giao dịch đang cân nhắc giữa tình trạng dư cung dầu toàn cầu ngày càng lớn và tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn dòng chảy dầu thô từ Nga.