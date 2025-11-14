Giá dầu tăng do lo ngại về nguồn cung sau sự cố tại cảng Novorossiysk

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch chiều 14/11 do lo ngại về nguồn cung sau sự cố tại cảng Novorossiysk thuộc Biển Đen, một trung tâm xuất khẩu dầu lớn của Nga.

Giá dầu Brent tăng 0,79 USD (1,25%) lên 63,80 USD/thùng vào lúc 14 giờ 01 phút ngày 14/11 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 0,82 USD (1,38%) lên 59,50 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích cao cấp June Goh của công ty nghiên cứu thị trường hàng hóa Sparta Commodities nhận định sự cố tại cảng Novorossiysk đã làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, bởi đây là đầu mối xuất khẩu dầu lớn thứ hai của Nga.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ, nhưng nếu tình hình không được cải thiện thì nguồn cung dầu thô và sản phẩm xuất khẩu từ Nga có thể bị hạn chế.

Các nguồn tin trong ngành cho biết khối lượng xuất khẩu dầu thô qua Novorossiysk đạt 3,22 triệu tấn, tương đương 761.000 thùng/ngày trong tháng 10/2025.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 6,4 triệu thùng, lên 427,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/11, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 1,96 triệu thùng trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây đối với nguồn cung dầu và dòng chảy thương mại của Nga./.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu thế giới đi lên Chuỗi sự cố tại các nhà máy lọc dầu ở khu vực Ngũ Đại Hồ và Bờ Tây nước Mỹ cùng với các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở lọc dầu của Nga đã góp phần đẩy giá nhiên liệu đi lên.