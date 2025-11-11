Nguy cơ gián đoạn nguồn cung đẩy giá dầu thế giới đi lên

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 10/11, khi giới phân tích tập trung vào nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Tuy nhiên, dự báo về tình trạng dư cung dầu thô trên thị trường đã hạn chế đà tăng.

Kết thúc phiên này, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2025 tăng 43 xu Mỹ, tương đương 0,7%, lên 64,06 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 38 xu, tương đương 0,6%, lên 60,13 USD/thùng.

Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ tăng hơn 1% và giá dầu diesel tăng gần 1%.

Giới phân tích cho biết chuỗi sự cố tại các nhà máy lọc dầu ở khu vực Ngũ Đại Hồ và Bờ Tây nước Mỹ cùng với các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cơ sở lọc dầu của Nga đã góp phần đẩy giá nhiên liệu đi lên.

Ngoài ra, việc hàng nghìn chuyến bay bị hủy do tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến nhu cầu xăng tăng thêm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn do nhiều người phải di chuyển bằng ô tô.

Ngày 9/11, các hãng hàng không Mỹ đã hủy hơn 2.800 chuyến bay và hoãn hơn 10.200 chuyến khác, mức gián đoạn nghiêm trọng nhất kể từ khi tình trạng đóng cửa chính phủ bắt đầu.

Tại Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn Lukoil đã phải ngừng hoạt động hôm 6/11 sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Lukoil cũng đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại mỏ dầu khổng lồ West Qurna-2 ở Iraq, sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động của tập đoàn này

Hoạt động của Lukoil đang đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi thời hạn chót do Mỹ đặt ra, yêu cầu các công ty ngừng hợp tác với doanh nghiệp Nga trước ngày 21/11, đang đến gần, trong khi thỏa thuận bán lại tài sản cho nhà giao dịch Thụy Sĩ Gunvor đã đổ vỡ.

Theo chuyên gia Tamas Varga của công ty tư vấn dầu khí PVM, thị trường dầu hiện bị chia rẽ giữa hai xu hướng: lượng dầu thô lưu trữ ngoài khơi tăng mạnh gây áp lực giảm giá, trong khi nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế của Nga hạn chế lại giữ giá nhiên liệu ở mức cao.

Lượng dầu thô lưu trữ trên các tàu ở vùng biển châu Á đã tăng gấp đôi trong vài tuần qua, do các lệnh trừng phạt mới của phương Tây làm giảm nhập khẩu vào Trung Quốc và Ấn Độ; trong khi lượng tồn kho dầu trong đất liền tại Mỹ cũng đang tăng.

Tuần trước, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm giá khoảng 2%, tuần giảm thứ hai liên tiếp, do kỳ vọng nguồn cung vượt nhu cầu trong thời gian tới, khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng và Mỹ đạt mức khai thác kỷ lục.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi tâm lý sẵn sàng nắm giữ tài sản rủi ro của giới đầu tư, sau khi xuất hiện tín hiệu tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa./.

