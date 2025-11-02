Nỗ lực giành thị phần, OPEC+ dự kiến tiếp tục tăng sản lượng

Saudi Arabia, Nga và sáu thành viên chủ chốt khác của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) dự kiến sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu tại cuộc họp trực tuyến ngày 2/11, trong nỗ lực gia tăng thị phần.

Các nhà phân tích dự báo nhóm 8 quốc gia sản xuất dầu, được gọi là "Nhóm 8 quốc gia tình nguyện" (V8), sẽ tăng nhẹ sản lượng tại cuộc họp.

Từ tháng Tư, nhóm V8, bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman, đã tăng tổng sản lượng khoảng 2,7 triệu thùng mỗi ngày (bpd).

Bà Emily Ashford, nhà phân tích năng lượng tại ngân hàng Standard Chartered, kỳ vọng sản lượng sẽ tăng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng Mười Hai.

OPEC+ đã đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng, sau một thời gian dài các nhà sản xuất tìm cách ngăn chặn dầu mỏ giá bằng việc thắt chặt nguồn cung.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh ngày càng tăng, đặc biệt từ các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, việc giành thị phần dầu mỏ đã trở thành ưu tiên hàng đầu của liên minh.

Ông Ole Hvalbye, nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng SEB, nhận định sự thay đổi chiến lược của OPEC+ đang phát huy tác dụng ở một mức độ nhất định.

Theo ông, nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ không còn tăng nữa mà đang đi ngang và có ít đầu tư vào sản xuất mới của Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tại Mỹ gần đây đã giảm mạnh, góp phần giúp giá dầu Brent - chuẩn mực toàn cầu - duy trì quanh mức 85 USD/thùng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung tiếp tục tăng, việc bổ sung thêm dầu ra thị trường có thể tạo áp lực giảm giá, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Ông Hvalbye lưu ý rằng từ tháng Chín, lượng dầu được vận chuyển trên biển đã tăng mạnh, thậm chí vượt mức ghi nhận trong thời kỳ đại dịch COVID-19, và phần lớn đang trên đường cập cảng.

Cuối tháng Mười, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, khiến áp lực lên nguồn cung dầu Nga gia tăng.

Giới phân tích cho rằng tác động thực sự của các biện pháp này vẫn chưa rõ ràng, bởi nó phụ thuộc vào mức độ nghiêm ngặt của Mỹ trong việc thực thi các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những tổ chức tài chính nước ngoài có giao dịch với hai công ty này.

Ông Patrick Pouyanné, Giám đốc điều hành TotalEnergies (Pháp), nhận định thị trường đang đánh giá thấp rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông cho rằng việc giảm mạnh nguồn cung dầu Nga sẽ góp phần hỗ trợ giá dầu thế giới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác tỏ ra thận trọng, khi cho rằng Nga đã chứng tỏ khả năng né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu.

Ngoài ra, Mỹ có thể sẽ không mạnh tay trừng phạt các giao dịch mua dầu của Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu lớn nhất dầu thô Nga, nhất là khi hai bên vừa ký thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại./.

