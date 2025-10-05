OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự kiến do lo ngại nguy cơ dư cung

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là nhóm OPEC+) ngày 5/10 thông báo sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11.

Nhóm đã lựa chọn duy trì mức tăng hằng tháng khá khiêm tốn tương tự tháng 10, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về nguy cơ dư cung sắp tới.

Trong tuyên bố chính thức, OPEC dự kiến triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định và các yếu tố cơ bản của thị trường là lành mạnh do dự trữ dầu ở mức thấp.

Theo các nguồn tin, trước thềm cuộc họp, hai nhà sản xuất lớn nhất trong nhóm OPEC+ là Nga và Saudi Arabia đã có những quan điểm khác nhau.

Cụ thể, Nga ủng hộ một mức tăng sản lượng tương tự như tháng 10 để tránh gây áp lực lên giá dầu. Một lý do khác là Nga sẽ khó tăng sản lượng do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ngược lại, Saudi Arabia muốn một con số cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần - lần lượt là 274.000, 411.000 hoặc 548.000 thùng/ngày - vì họ có công suất dự phòng và muốn giành lại thị phần nhanh hơn.

Tính đến ngày 3/10, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 65 USD/thùng do hầu hết các nhà phân tích đều dự báo thị trường sẽ dư cung trong quý 4/2025 và cả năm 2026 vì nhu cầu chậm lại và nguồn cung của Mỹ gia tăng. Mức giá hiện tại đã thấp hơn so với đỉnh 82 USD/thùng của năm nay nhưng vẫn cao hơn mức 60 USD/thùng ghi nhận hồi tháng Năm.

Các đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã đạt đỉnh vào tháng 3/2025 và đạt tổng cộng 5,85 triệu thùng/ngày. Kế hoạch cắt giảm này được cấu thành từ ba hạng mục khác nhau: 2,2 triệu thùng/ngày cắt giảm tự nguyện, 1,65 triệu thùng/ngày của 8 thành viên và 2 triệu thùng/ngày của cả nhóm.

OPEC+ đã thay đổi hoàn toàn chiến lược cắt giảm sản lượng trước đó và đã tăng hạn ngạch sản xuất thêm hơn 2,7 triệu thùng/ngày (tương đương khoảng 2,5% nhu cầu thế giới) nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ, đặc biệt là các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ.

Tám nhà sản xuất có kế hoạch hoàn tất việc gỡ bỏ hạng mục cắt giảm đầu tiên (2,2 triệu thùng/ngày) vào cuối tháng 9/2025.

Sang tháng 10, họ đã bắt đầu gỡ bỏ hạng mục thứ hai (1,65 triệu thùng/ngày) với mức tăng 137.000 thùng/ngày.

Theo kế hoạch, 8 nhà sản xuất này sẽ có cuộc họp tiếp theo vào ngày 2/11./.

OPEC: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng 23% vào năm 2050 Theo báo cáo của OPEC, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến tăng 23% lên 378 triệu thùng/ngày vào năm 2050, do dân số và phát triển kinh tế.