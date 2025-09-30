Giá dầu lao dốc 3% trước kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+

Giá dầu đã lao dốc 3% trong phiên 29/9, khi triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng đã tạo áp lực lên "vàng đen."

Giá dầu Brent giảm tới 2,16 USD (tương đương 3,1%) xuống chốt phiên ở mức 67,97 USD/thùng, sau khi vừa đạt mức cao nhất kể từ ngày 31/7 trong phiên cuối tuần trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 2,27 USD (3,45%) xuống còn 63,45 USD/thùng.

Ba nguồn tin cho biết Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là nhóm OPEC+) dự kiến sẽ họp vào ngày 5/10.

Tại đây, OPEC+ có khả năng sẽ xác nhận việc tăng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày cho tháng 11 để giành lại thị phần. Đáng chú ý, OPEC+ hiện đang bơm ít hơn gần 500.000 thùng/ngày so với mục tiêu đề ra.

Nhà kinh tế trưởng của công ty tư vấn đầu tư Rystad Energy, ông Claudio Galimberti nhận định rằng khi OPEC+ chuyển hướng sang giành thị phần, các yếu tố cơ bản của thị trường năng lượng đang yếu đi và những lo ngại về tình trạng dư cung đang chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết dầu thô đã bắt đầu được vận chuyển qua đường ống từ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi gián đoạn.

Hai nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng dòng chảy dầu thô từ Kurdistan đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức 150.000-160.000 thùng/ngày. Việc nối lại này dự kiến sẽ đưa trở lại thị trường quốc tế tới 230.000 thùng dầu thô/ngày.

Tuần trước, giá của cả hai loại dầu chuẩn đã tăng hơn 4%. Nguyên nhân là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã làm giảm hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của nước này./.

