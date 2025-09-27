Giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh nhất trong hơn ba tháng, khi sức ép ngày càng tăng lên Nga trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đã ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu của nước thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh, gọi là OPEC+, này.

Trong phiên 26/9, giá dầu Brent chốt phiên tăng lên mức trên 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7/2025 và tăng khoảng 5,2% trong tuần, trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đóng cửa ở mức gần 66 USD/thùng.

Giá dầu Brent chốt phiên cuối tuần ở mức 70,13 USD/thùng, tăng 71 xu Mỹ, tương đương 1,02%. Giá dầu WTI đóng cửa ở mức 65,72 USD/thùng, tăng 74 xu Mỹ, tương đương 1,14%.

Giá dầu tăng sau khi số liệu cho thấy kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến, xoa dịu lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu trong ngắn hạn. Đồng USD yếu hơn cũng khiến dầu vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn.

Giá dầu đã tăng khoảng 3% trong phiên 24/9, chạm mức cao nhất trong bảy tuần, trước sự sụt giảm bất ngờ trong lượng dự trữ dầu thô tại Mỹ, làm gia tăng thêm lo ngại về nguy cơ nguồn cung thắt chặt.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 1,68 USD, tương đương 2,5%, lên 69,31 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 1,58 USD, hay 2,5%, chốt phiên ở mức 64,99 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 1/8 và của dầu WTI kể từ ngày 2/9.

Giá dầu vẫn duy trì ở mức cao trong phiên 25/9, với lực đẩy cho thị trường là thông tin Nga hạn chế xuất khẩu nhiên liệu cho đến cuối năm. Tuy nhiên, đà tăng bị giới hạn bởi số liệu kinh tế mới của Mỹ làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 11 xu Mỹ (0,16%), lên 69,42 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1 xu Mỹ (0,02%), xuống 64,98 USD/thùng.

Ông John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết, thị trường tiếp tục tập trung vào tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo Phó Thủ tướng Nga, Alexander Novak, nước này sẽ áp dụng lệnh cấm một phần xuất khẩu dầu diesel cho đến cuối năm nay và gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện hành.

Ngoài diễn biến mới liên quan đến xung đột tại Ukraine, ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc các đồng minh của Mỹ giảm nhập khẩu từ Nga cũng hỗ trợ thị trường.

Ông Trump đã hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua dầu từ Nga, cho biết ông sẽ yêu cầu Hungary hành động tương tự và đầu tuần này đã chỉ trích các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì mua nhiên liệu từ nước sản xuất là thành viên nhóm OPEC+ này.

Nhà phân tích Daniel Hynes của ANZ nhận định, những cảnh báo về phản ứng trước các hành vi vi phạm không phận của các quốc gia thành viên NATO đã làm gia tăng căng thẳng từ xung đột ở Ukraine và đưa đến khả năng sẽ có các lệnh trừng phạt bổ sung đối với ngành dầu mỏ của Nga.

Về phía cung, xuất khẩu dầu thô từ khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 27/9. Ông Lipow nói thị trường sẽ theo dõi nguồn dầu từ khu vực này sẽ tác động ra sao đến nguồn cung. Về phía cầu, Bộ Thương mại Mỹ trong báo cáo mới nhất công bố ngày 25/9 cho biết tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh tăng lên 3,8% trong quý 2 năm 2025.

Ông Kilduff nhận định số liệu kinh tế của Mỹ vẫn khả quan và việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu. Tuy nhiên, số liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2024./.

