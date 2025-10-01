Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do đồn đoán OPEC+ sắp tăng sản lượng

Giá dầu thế giới chốt phiên 30/9 giảm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng dư cung do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (nhóm OPEC+), có thể sẽ tăng sản lượng mạnh hơn vào tháng tới và việc nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan của Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu Brent giao tháng 11/2025 hết hạn vào ngày 30/9 giảm 95 xu Mỹ, tương đương 1,4%, xuống 67,02 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 12/2025 được giao dịch nhiều hơn đóng cửa ở mức 66,03 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,08 USD, tương đương 1,7%, xuống 62,37 USD/thùng.

Trong phiên 29/9, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 3%, mức giảm hàng ngày mạnh nhất kể từ ngày 1/8.

Tại cuộc họp vào ngày 5/10, OPEC+ có thể sẽ đẩy nhanh việc tăng sản lượng trong tháng 11/2025, sau khi tăng 137.000 thùng/ngày trong tháng 10/2025, khi quốc gia dẫn đầu là Saudi Arabia đang nỗ lực giành lại thị phần.

Các nguồn tin cho biết 8 thành viên của OPEC+ có thể đồng ý tăng sản lượng trong tháng 11/2025 thêm 274.000-411.000 thùng/ngày, tức là cao gấp 2 hoặc 3 lần so với mức tăng trong tháng 10/2025. OPEC+ chiếm khoảng một nửa sản lượng dầu của thế giới.

Theo các nguồn tin, mức tăng sản lượng có thể lên tới 500.000 thùng/ngày.

Trước đó vào ngày 30/9, Bloomberg News đưa tin OPEC+ đang xem xét tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, dầu thô đã được vận chuyển qua đường ống từ khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/9, lần đầu tiên sau hai năm rưỡi, sau khi một thỏa thuận tạm thời phá vỡ bế tắc.

Thị trường vẫn thận trọng trong những tuần gần đây, khi cân đối giữa những rủi ro nguồn cung, chủ yếu do xung đột tại Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy lọc dầu của Nga, với dự báo về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu.

Các nhà phân tích của ANZ cho rằng nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa gây lo ngại về nhu cầu.

Trong khi đó, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố ngày 30/9 cho thấy sản lượng dầu thô của nước này đã tăng 109.000 thùng/ngày so với mức kỷ lục trước đó vào tháng 6/2025, lên mức cao mới hàng tháng là 13,64 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2025./.

Giá dầu lao dốc mạnh do áp lực nguồn cung Giá dầu WTI mất gần 3,5%, lùi về 63,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng giảm hơn 3% xuống 67,9 USD/thùng; những tín hiệu tích cực về nguồn cung đã chặn đứng chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.