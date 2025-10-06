Giá dầu tăng 1% sau khi OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn kỳ vọng

Giá dầu đã tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch sáng 6/10 trên thị trường châu Á, sau khi các nhà sản xuất lớn công bố mức tăng sản lượng hàng tháng thấp hơn dự kiến.

Động thái đó giúp xoa dịu phần nào những lo ngại về khả năng nguồn cung dư thừa trên thị trường.

Vào đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 63 xu (tương đương 1%) lên 65,16 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 58 xu (1%) lên mức 61,46 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi sau thông báo hôm 5/10 của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) về việc sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Đây là mức tăng hàng tháng tương tự như tháng 10.

Theo nhà phân tích độc lập Tina Teng, đà tăng giá chủ yếu được thúc đẩy bởi quyết định tăng sản lượng thấp hơn dự kiến của OPEC+ trong bối cảnh nhóm này muốn tạo ra một "vùng đệm" cho sự sụt giảm gần đây của thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng giá dầu thô có khả năng sẽ vẫn yếu do triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Trước thềm cuộc họp, các nguồn tin cho biết Nga ủng hộ mức tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày để tránh gây áp lực lên giá, nhưng Saudi Arabia lại mong muốn một con số cao hơn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần để giành lại thị phần nhanh hơn.

Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định rằng quyết định nâng sản lượng thận trọng của OPEC+ có thể được thị trường hấp thụ, trong bối cảnh các gián đoạn nguồn cung đang gia tăng do Mỹ và châu Âu siết chặt trừng phạt đối với Nga và Iran.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính các nước Nhóm bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) cho biết họ sẽ gia tăng áp lực lên Nga bằng cách nhắm vào những bên tiếp tục tăng cường mua dầu của Nga và tạo điều kiện giúp nước này lách các lệnh trừng phạt.

Đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm doanh thu của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine./.

