Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95-III lên mức 20.209 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng sẽ tăng từ 15 giờ hôm nay (2/10).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 19.624 đồng/lít, tăng 6 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 585 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 20.209 đồng/lít, tăng 44 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 25/9. Cùng xu hướng tăng với giá xăng, giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên ngưỡng 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, giá mới là 19.005 đồng/lít; dầu mazut tăng 161 đồng, lên ngưỡng 15.370 đồng/kg.

Từ đầu năm, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.085 tỷ đồng, không đổi.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 25/9, giá xăng dầu tăng giảm không đồng nhất, cụ thể xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, dầu diesel giảm 47 đồng/lít; còn dầu hỏa thì tăng 84 đồng/lít và dầu mazut tăng 79 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

