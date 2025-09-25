Multimedia

Giá xăng đồng loạt giảm từ 360 đến 440 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.618 đồng/lít (giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá xăng RON 95-III không cao hơn 20.165 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước).

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 25/9 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.618 đồng/lít (giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.165 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.

