Giá xăng đồng loạt giảm từ 360 đến 440 đồng mỗi lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 25/9 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.618 đồng/lít (giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 20.165 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở kỳ trước)./.
Giá xăng và dầu diesel cùng giảm, RON95-III xuống mức 20.165 đồng mỗi lít
Từ 15 giờ hôm nay 25/9, giá xăng E5RON92 giảm 368 đồng/lít , xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít và dầu diesel giảm 47 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó vào ngày 18/9.