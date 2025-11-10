Tâm lý lạc quan về nhu cầu tại Mỹ thúc đẩy thị trường dầu mỏ

Giá dầu tăng trong phiên chiều 10/11 tại châu Á, nhờ sự lạc quan rằng tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể sớm kết thúc và thúc đẩy nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, xoa dịu lo ngại về nguồn cung toàn cầu đang gia tăng.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 39 xu Mỹ, tương đương 0,61%, lên 64,02 USD/thùng vào lúc 14 giờ 51 (theo giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ ở mức 60,18 USD/thùng, tăng 43 xu Mỹ, tương đương 0,72%.

Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang tối 9/11 (giờ địa phương, tức sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, kéo dài hơn 40 ngày kể từ ngày 1/10.

Gói dự luật này sẽ đảm bảo kinh phí hoạt động cho Quốc hội và các cơ quan trực thuộc, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, các chương trình phúc lợi cho cựu chiến binh, cùng một số dự án xây dựng của Lầu Năm Góc trong tài khóa 2026.

Phần còn lại của chính phủ liên bang sẽ được duy trì hoạt động thông qua một nghị quyết tiếp tục chi tiêu có hiệu lực đến ngày 30/1/2026. Gói ngân sách cũng hủy bỏ lệnh sa thải hàng loạt viên chức liên bang được ban hành từ ngày 1/10 và đảm bảo họ sẽ được nhận lương bù.

Theo thỏa thuận vừa được thông qua, gói ngân sách sẽ được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện trong những ngày tới, trước khi chuyển sang Hạ viện và trình lên Tổng thống Donald Trump ký. Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành, gói ngân sách này sẽ chính thức chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ, mở đường cho việc khôi phục hoạt động của toàn bộ cơ quan liên bang và hoàn trả lương cho hàng triệu công chức.

Các nhà phân tích trước đó đã lo ngại về tác động của việc hủy chuyến bay liên quan đến việc chính phủ đóng cửa đối với nhu cầu nhiên liệu máy bay của Mỹ. Các hãng hàng không đã hủy hơn 2.800 chuyến bay tại Mỹ và hoãn hơn 10.200 chuyến vào ngày 9/11, ngày gián đoạn tồi tệ nhất kể từ khi chính phủ đóng cửa.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 2% trong tuần trước và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại về tình trạng dư cung. Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, đã nhất trí tăng sản lượng nhẹ trong tháng 12/2025, nhưng cũng tạm dừng tăng thêm trong quý đầu tiên của năm tới.

Bên cạnh đó, lượng dự trữ dầu thô ở Mỹ cũng đang tăng. Lượng dầu được lưu trữ trên tàu ở vùng biển châu Á cũng tăng gấp đôi trong những tuần gần đây, sau khi các lệnh trừng phạt từ phương Tây nhắm vào dầu Nga đã hạn chế hoạt động nhập khẩu vào Trung Quốc và Ấn Độ./.

