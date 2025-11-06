Giá dầu thế giới thấp nhất trong hai tuần do lo ngại dư cung

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 5/11, chốt ở mức thấp nhất trong hai tuần do lo ngại dư cung toàn cầu.

Tuy nhiên, các số liệu cho thấy nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ vẫn mạnh đã giúp hạn chế đà giảm.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 92 xu Mỹ, tương đương 1,43%, xuống còn 63,52 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 96 xu Mỹ, tương đương 1,59%, xuống còn 59,60 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau khi dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy lượng dự trữ dầu thô của nước này tăng trong tuần trước.

Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích dầu khu vực châu Mỹ của nền tảng phân tích dữ liệu Kpler, cho biết: “Nhập khẩu phục hồi và hoạt động lọc dầu chững lại do các nhà máy bảo dưỡng định kỳ đã khiến lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.”

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng 5,2 triệu thùng trong tuần trước, lên 421,2 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 603.000 thùng của giới phân tích. Tuy nhiên, tín hiệu cho thấy nhu cầu xăng tại Mỹ cao hơn dự kiến đã giúp giá dầu không giảm sâu.

Dự trữ xăng của Mỹ trong tuần trước giảm 4,7 triệu thùng, xuống còn 206 triệu thùng, trong khi giới phân tích chỉ dự báo mức giảm 1,1 triệu thùng.

Kế hoạch ngân sách mới được Thủ tướng Canada Mark Carney công bố ngày 4/11 cũng làm dấy lên lo ngại dư cung, khi cho thấy nước này có thể hủy bỏ giới hạn phát thải đối với ngành dầu khí. Theo kế hoạch này, Canada có thể từ bỏ chiến lược gây tranh cãi về phát thải dầu khí và bơm thêm dầu ra thị trường.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+, cuối tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, đồng thời tạm dừng kế hoạch tăng thêm sản lượng trong quý 1/2026.

Tại Kazakhstan, sản lượng dầu thô (không bao gồm condensate) giảm 10% trong tháng trước xuống còn 1,69 triệu thùng/ngày, song vẫn cao hơn hạn ngạch do OPEC+ đưa ra.

Trong khi đó, cảng Tuapse của Nga trên bờ Biển Đen đã tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu, còn nhà máy lọc dầu tại đây dừng hoạt động chế biến sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 3/11./.