OPEC+ nhất trí tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm 2026

Ngày 2/11, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông báo 8 thành viên của nhóm OPEC+, gồm Nga và Saudi Arabia, sẽ tăng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày vào tháng 12, nhưng sau đó sẽ dừng tăng sản lượng trong quý 1 năm 2026.

Tuyên bố của OPEC cho biết, "do triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định và các yếu tố cơ bản lành mạnh hiện tại của thị trường, được thể hiện qua lượng dầu tồn kho thấp, 8 quốc gia tham gia đã quyết định thực hiện điều chỉnh sản lượng 137.000 thùng/ngày từ mức điều chỉnh tự nguyện bổ sung 1,65 triệu thùng/ngày được công bố vào tháng 4/2023.” Theo đó, việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới.

Cụ thể, Nga và Saudi Arabia sẽ lần lượt tăng sản lượng thêm 41.000 thùng/ngày lên 9,574 triệu thùng và 10,103 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, Iraq sẽ tăng sản lượng thêm 18.000 thùng/ngày lên 4,273 triệu thùng; Kazakhstan tăng 7.000 thùng/ngày lên 1,569 triệu thùng; UAE tăng 12.000 thùng/ngày lên 3,411 triệu thùng; Kuwait tăng 10.000 thùng/ngày lên 2,58 triệu thùng; Algeria tăng 4.000 thùng/ngày lên 971.000 thùng; và Oman tăng 4.000 thùng/ngày lên 811.000 thùng, theo số liệu của OPEC.

Tuy nhiên, những con số trên không tính đến việc bù trừ sản lượng dư thừa, mà 8 quốc gia phải cắt giảm sản lượng mỗi tháng.

Nếu tính đến việc bù trừ, nhóm 8 nước có thể tăng sản lượng thực tế khoảng 101.000 thùng/ngày trong tháng 12.

Cũng theo OPEC, các nước sẽ tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 do xu hướng theo mùa.

OPEC cho biết thêm sẽ tiến hành các cuộc họp hàng tháng để xem xét các điều kiện thị trường. Dự kiến phiên họp tiếp theo của OPEC sẽ diễn ra vào ngày 30/11 tới./.

