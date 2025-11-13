Giá dầu giảm mạnh sau dự báo cân bằng cung-cầu của OPEC

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 12/11 do Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhận định rằng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ cân bằng với nhu cầu vào năm 2026, thay vì thiếu hụt như từng dự báo trước đây.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn ở mức 62,71 USD một thùng, giảm 2,45 USD (tương đương 3,76%) sau khi đã tăng 1,7% vào ngày 11/11. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) chốt phiên ở mức 58,49 USD/thùng, cũng giảm 2,55 USD (4,18%) sau khi đã tăng 1,5% trong phiên trước đó.

OPEC cho biết việc OPEC và các đối tác (còn gọi là OPEC+) tăng sản lượng sẽ giúp nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 cân bằng với nhu cầu, thay vì thiếu hụt như dự báo trước đây.

Chuyên gia phân tích cấp cao Phil Flynn của công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn Price Futures Group nhận định rằng triển vọng thị trường dầu cân bằng cung cầu là nguyên nhân chính khiến giá dầu giảm.

Còn theo nhà phân tích Tony Sycamore của ngân hàng IG, triển vọng Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại có thể giúp cải thiện niềm tin tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó làm tăng nhu cầu dầu thô.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố báo cáo triển vọng năng lượng vào ngày 13/11./.

