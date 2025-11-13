Giá dầu thô Nga giảm mạnh do trừng phạt của Mỹ và điều chỉnh chuỗi cung ứng

Dầu mỏ của Nga đang chứng kiến mức giảm giá mạnh nhất trong năm nay, với mức chiết khấu cho dầu thô Ural tại các cảng ở Biển Baltic và Biển Đen gần 20 USD một thùng.

Tính đến ngày 10/11, chiết khấu cho dầu thô tại cảng Primorsk và Novorossiysk là 19,40 USD/thùng, so với 13-14 USD/thùng hồi đầu tháng 11 và 11-12 USD/thùng trước khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn LUKOIL và Rosneft.

Các nhà phân tích nêu hai nguyên nhân của tình trạng này: lệnh trừng phạt của Mỹ đối với LUKOIL và Rosneft, cùng với việc buộc phải điều chỉnh chuỗi cung ứng.

Lần gần nhất mức chiết khấu lên đến trên 15 USD/thùng dầu tại cảng ở Biển Baltic là vào đầu năm 2025, khi Mỹ áp đặt gói trừng phạt quy mô lớn đối với ngành nhiên liệu và năng lượng của Nga, ảnh hưởng đến các công ty Gazprom Neft, Surgutneftegaz và hơn 180 tàu chở dầu. Lúc đó thị trường mất khoảng ba tuần để ổn định, mức chiết khấu sau đó bắt đầu giảm xuống.

Mức chiết khấu cao nhất được ghi nhận vào quý 2/2022, lên tới 31,9 USD/thùng dầu là do cú sốc địa chính trị sau sự kiện tháng 2/2022.

Trong quý 1/2023, mức chiết khấu là 30 USD/thùng dầu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cấm vận dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của Nga./.

