Hát Xoan - Âm vang mùa Xuân nơi đất phát tích Vua Hùng

Hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2017 là loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống cộng đồng vùng Đất Tổ.

Ra đời từ rất sớm, tương truyền từ thời các Vua Hùng, Hát Xoan ban đầu được diễn xướng vào mùa Xuân để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Qua thời gian, Hát Xoan phát triển thành nghệ thuật tổng hợp gồm hát, múa và nhạc với ba chặng chính: hát nghi lễ, hát quả cách và hát hội giao duyên.

Giá trị của Hát Xoan nằm ở sự mộc mạc mà trang nghiêm, phản ánh sinh hoạt nông nghiệp lúa nước và tinh thần tôn kính tổ tiên của người Việt cổ. Từng đối mặt nguy cơ mai một, di sản này đã được phục hồi mạnh mẽ nhờ nỗ lực của cộng đồng và địa phương.

Trong hành trình khám phá di sản do TikTok Việt Nam triển khai, Hát Xoan Phú Thọ tiếp tục được lan tỏa trên không gian số, góp phần đưa những làn điệu cổ truyền đến gần hơn với công chúng đương đại./.