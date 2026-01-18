Trọn vẹn cảm xúc với hành trình âm nhạc trong chương trình “Khát vọng mùa Xuân”

Tối 17/1, chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên “Khát vọng mùa Xuân” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sự kiện do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Chương trình có sự đồng hành của Nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản) cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO); Nhạc trưởng Olivier Ochanine (Pháp) và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO); Nhà hát Hồ Gươm; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ piano Eric Lu - người vừa giành quán quân tại Cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 19 tại Ba Lan; nghệ sỹ piano Nguyễn Việt Trung và nghệ sỹ đàn bầu Lệ Giang.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển đất nước, là nơi định hướng chiến lược cho tương lai đất nước, nơi khơi dậy ý chí tự cường, khẳng định quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong những thời khắc lịch sử đó, văn hóa-nghệ thuật luôn hiện diện như mạch nguồn tinh thần bất tận, khơi dậy lý tưởng, góp phần lan tỏa tư tưởng, đường lối của Đảng bằng những giá trị tinh thần bền vững theo một cách riêng.

Trước thềm Đại hội Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết không chỉ là định hướng chính sách, mà là một tuyên ngôn sâu sắc về vai trò nền tảng của văn hóa.

Nghị quyết đã thể hiện quan điểm: “Phát triển kinh tế mà thiếu chiều sâu văn hóa thì sẽ mong manh; tăng trưởng vật chất mà không được soi sáng bởi các giá trị tinh thần thì khó có thể đi xa.”

Chính trong tinh thần đó, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, là nơi kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách và khát vọng Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân cho biết chương trình hòa nhạc là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc; là sự hiện diện sống động của tinh thần Nghị quyết 80 trong đời sống: Khi văn hóa không đứng bên lề phát triển, mà đồng hành cùng tiến trình dựng xây đất nước. Khi nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà để nuôi dưỡng nhân cách, khơi dậy niềm tin và củng cố sự đồng thuận xã hội...

Nghệ sỹ đàn bầu Lệ Giang biểu diễn tại chương trình. (Nguồn: TTXVN phát)

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thân chia sẻ chương trình hòa nhạc với những tác phẩm được tuyển chọn công phu, phù hợp về nội dung tư tưởng, giàu giá trị nghệ thuật, mang chiều sâu triết lý và tinh thần nhân văn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thông qua ngôn ngữ của âm thanh, tiết tấu, giai điệu, chương trình mong muốn gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước; chuyển tải thông điệp về niềm tin vào Đảng và những người con ưu tú của Đảng đang gánh trên vai trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó; về khát vọng cống hiến, vươn lên, về sự bền bỉ, sáng tạo, kiên định để cùng chung tay dựng xây đất nước Việt Nam phồn vinh…

Hòa nhạc “Khát vọng mùa Xuân” gồm 2 phần. Phần 1 do Nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đảm nhận.

Chương trình mở đầu bằng overture “Chào mừng” - hay còn gọi là “Khúc khởi nhạc chào mừng” - sáng tác của nhạc sỹ Trọng Bằng, được ví như tiếng nói bằng âm nhạc mang khát vọng của hòa bình, thịnh vượng, với phần solo đàn bầu của Nghệ sỹ ưu tú Lệ Giang, cùng Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Tiếp đó là tác phẩm piano concerto no.2 cung Fa thứ op.21 của Frédéric Chopin, đưa khán giả bước sâu vào thế giới nội tâm con người. Với phần thể hiện của pianist Nguyễn Việt Trung, những khát vọng trong âm nhạc Chopin được chuyển tải đến công chúng một cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy chiều sâu nghệ thuật.

Ở Phần II của chương trình, khán giả thưởng thức những giai điệu âm nhạc mạnh mẽ, kịch tính và đầy ý chí cùng khát vọng vươn lên - với bản Concerto số 3 cung Đô thứ, Op. 37 của Ludwig van Beethoven, do Nhạc trưởng Olivier Ochanine dẫn dắt Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời cùng phần trình bày của pianist Eric Lu.

Cuối chương trình là tác phẩm “Trở về đất mẹ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương với bản chuyển soạn của nhạc sỹ Lê Bằng - như một biểu tượng của cội nguồn văn hóa dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam - nơi mà ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan tỏa, rọi chiếu và mang tới cơ hội mới - đó cũng sẽ là khoảnh khắc của Khát vọng mùa Xuân./.

Khai mạc chuỗi trưng bày chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lịch sử các kỳ đại hội Đảng.