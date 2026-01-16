Nhóm nhạc K-pop huyền thoại BTS tái xuất với album mới “Arirang”

Nhóm nhạc K-pop huyền thoại BTS, một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc quốc tế, sẽ ra mắt album phòng thu mới mang tên “Arirang,” dựa trên cảm hứng từ làn điệu dân ca nổi tiếng nhất của Hàn Quốc.

Thông tin này được công ty quản lý BigHit Music chính thức công bố vào ngày 16/1.

“Arirang” - album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của BTS - sẽ bao gồm 14 ca khúc và được phát hành vào ngày 20/3 tới. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhóm kể từ album tuyển tập “Proof” phát hành năm 2022, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình âm nhạc của BTS sau khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động.

BigHit Music chia sẻ rằng album mới không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng của bản sắc BTS, nhóm nhạc khởi nguồn từ Hàn Quốc và đã vươn ra thế giới.

“Arirang” mang đến những thông điệp đầy cảm xúc, phản ánh những nỗi nhớ, khát vọng và tình yêu sâu sắc trong trái tim các thành viên. Theo đại diện của công ty, album hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của người hâm mộ toàn cầu, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên khắp các châu lục.

Sau khi phát hành album, BTS sẽ chính thức khởi động một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới bắt đầu vào ngày 9/4/2026, với buổi diễn khai mạc tại Tổ hợp Thể thao Goyang, gần thủ đô Seoul.

Chuyến lưu diễn này dự kiến sẽ đi qua 34 thành phố với tổng cộng 79 buổi biểu diễn, được cho là lớn nhất trong lịch sử K-pop.

Đặc biệt, sân khấu của tour diễn sẽ được thiết kế theo dạng 360 độ, tạo nên một không gian âm nhạc sống động và gần gũi, giúp người hâm mộ có thể trải nghiệm âm nhạc của BTS một cách trọn vẹn và ấn tượng nhất./.

