Suga của ban nhạc BTS lập hat-trick MV solo 100 triệu view trên YouTube

MV "Haegeum" của Suga, thành viên của ban nhạc nổi tiếng BTS, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube, đánh dấu MV solo thứ ba của Suga đạt thành tích này.

Suga trong MV "Haegeum."
Video ca nhạc (MV) "Haegeum" của Suga, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Đây là MV solo thứ ba của Suga đạt thành tích này, sau "Agust D""Daechwita.”

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của công ty giải trí BigHit Music ngày 14/9 cho biết "Haegeum" là ca khúc chủ đề trong album solo đầu tay "D-Day" phát hành vào tháng 4 năm ngoái.

Theo BigHit Music, tựa đề bài hát vừa chỉ nhạc cụ dây truyền thống của Hàn Quốc (đàn nhị Haegeum) vừa gợi tới khái niệm trong tiếng Hàn mang ý nghĩa dỡ bỏ những giới hạn, rào cản. Qua đó, ca khúc truyền đạt thông điệp về sự tự do, vượt qua những rào cản và áp lực của cuộc sống hiện tại.

Trong bản nhạc, tiếng đàn haegeum cũng được đưa vào để phối khí./.

