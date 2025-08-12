Ca khúc trong phim “KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100

Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.

Billboard ngày 11/8 (giờ Mỹ) cho biết “Golden” đã tăng một bậc để vượt qua “Ordinary” của Alex Warren, đồng thời lập kỷ lục khi đứng đầu cả Billboard Hot 100 và bảng xếp hạng Official Singles Top 100 của Anh.

Đây cũng là ca khúc K-pop thứ 9 chinh phục Billboard Hot 100 và là bài hát đầu tiên do các giọng ca nữ thể hiện đạt thành tích này.

“KPop Demon Hunters” là phim hoạt hình do Sony Pictures Animation (Mỹ) sản xuất, phát hành toàn cầu trên nền tảng Netflix, kể câu chuyện về nhóm nhạc nữ hư cấu Huntr/x vừa trình diễn K-pop vừa bảo vệ thế giới loài người khỏi các linh hồn hắc ám.

Bộ phim đưa khán giả đến những bối cảnh đậm chất Hàn Quốc như núi Namsan, làng Bukchon hay sông Hàn, đồng thời giới thiệu hình tượng hổ và chim ác là (magpie) - hai biểu tượng văn hoá truyền thống.

Tại Seoul, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc và cửa hàng lưu niệm trong phim cũng trở thành điểm đến “check-in” mới, thu hút đông đảo khách tham quan.

“Golden” do ba nghệ sỹ gốc Hàn - Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami, thể hiện với tư cách nhóm Huntr/x. Bản phối do các nhà sản xuất Teddy và 24, vốn gắn liền với hãng The Black Label, đồng thực hiện.

Từ khi ra mắt ở vị trí 81 đầu tháng 7, ca khúc liên tục leo hạng qua các tuần, tới vị trí số 2 và nay là số 1, đồng thời trở thành bài hát đầu tiên từ một phim hoạt hình đạt vị trí này kể từ ca khúc "We Don’t Talk About Bruno" trong bộ phim "Encanto" (2022).

Sức hút của “Golden” nằm ở giai điệu bắt tai, những nốt cao trong trẻo, được xem là “thước đo” cho kỹ thuật thanh nhạc.

Trào lưu “Golden Challenge” lan khắp cộng đồng K-pop, thu hút hàng loạt nghệ sỹ tham gia như Bada (S.E.S), Lee Haeri (Davichi), Solar (Mamamoo), Lily (Nmixx), Ahn Yu Jin (Ive), Sohyang, Ailee hay Kwon Jin Ah.

Với cú đúp ngôi quán quân tại Mỹ và Anh, cùng hiệu ứng văn hóa lan rộng, “KPop Demon Hunters” không chỉ tạo dấu ấn trong làng K-pop vốn khan hiếm “hit” nổi bật mùa Hè 2025, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hoá Hàn Quốc ra thế giới./.

Câu chuyện điện ảnh: Cuộc so kè đầy kịch tính của phim kinh dị và hài hước Phim kinh dị 'Weapons' dẫn đầu doanh thu, trong khi 'Freakier Friday' thắng lớn với doanh thu mở màn 29 triệu USD, tạo nên tuần phim sôi động.