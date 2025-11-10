SOOBIN hát xẩm 'Mục hạ vô nhân': Khi văn hóa Việt hòa cùng âm nhạc hiện đại

Ngày 10/11, ca sỹ SOOBIN Hoàng Sơn cùng SpaceSpeakers Label ra mắt video ca nhạc (MV) “Mục hạ vô nhân” - một bước đi đột phá của SOOBIN khi anh đưa chất liệu xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại.

Xẩm được nhiều người biết đến một loại hình dân ca của Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ dùng để phản ánh tiếng nói của người dân về mọi mặt vấn đề của cuộc sống.

MV “Mục hạ vô nhân” kể câu chuyện hài hước, dí dỏm về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho một bài học - một phép ẩn dụ cho thông điệp “Ai ơi ăn ở cho lành”.

Nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Tú (trái) xuất hiện trong buổi ra mắt MV mới của SOOBIN. (Ảnh: PV/Vietnam+)

MV quy tụ dàn “cameo”: Nghệ sỹ Nhân dân Huỳnh Tú (bố của SOOBIN), Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng sự xuất hiện của các nghệ nhân nhạc cụ dân gian. Bằng sự lém lỉnh và nghệ thuật trào phúng, đạo diễn đã tái hiện khung cảnh làng quê Bắc Bộ một cách chân thực, mộc mạc, dí dỏm mà vẫn hiện đại trong từng khung hình.

MV được đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng cùng êkip SpaceSpeakers Label thực hiện, mang đến góc nhìn mới mẻ, khẳng định tinh thần “đưa văn hóa Việt vào âm nhạc đại chúng” - hướng đi đặc trưng mà SOOBIN đang theo đuổi.

Sau hai đêm diễn “SOOBIN Live Concert All-rounder” ngày 26-27/5 tại Hà Nội, nam ca sỹ tiếp tục tổ chức “SOOBIN Live Concert All-rounder The Final” vào ngày 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chia sẻ từ Giám đốc âm nhạc SlimV và Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, đêm diễn sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà đến không gian ngoài trời vô cùng hoành tráng nhưng vẫn giữ nguyên concept “all-rounder.”

Dàn "anh tài" có mặt chúc mừng sản phẩm âm nhạc mới của SOOBIN. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình sẽ có thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa SOOBIN và dàn khách mời đẳng cấp: Binz, Rhymastic, nhóm “Tân binh thăng cấp,” concert cũng còn nhiều “ẩn số” chưa được bật mí.

Toàn bộ êkip thực hiện chương trình chính là những người đứng sau thành công vang dội của hai đêm “SOOBIN Live Concert All-rounder” tại Hà Nội, đảm bảo mang đến cho khán giả Thành phố Hồ Chí Minh một trải nghiệm âm nhạc bùng nổ và đáng mong đợi nhất năm.

Bên cạnh đó, SOOBIN và SpaceSpeakers Label đã công bố chiến dịch cộng đồng “Xẩm đến trường” hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là xẩm, đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đây là dự án do SOOBIN chủ trì với vai trò Đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt./.

Bước ra từ “Ngôi sao Việt 2014” với danh hiệu Á quân, SOOBIN nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi đạt Giải Bạc tại “The Remix 2016.” Anh ghi dấu ấn với loạt bản hit ballad “triệu view” như “Phía sau một cô gái,” “Đi để trở về,” “Vài lần đón đưa,” “Anh đã quen với cô đơn”… Không giới hạn bản thân, SOOBIN tiếp tục chinh phục khán giả ở thể loại R&B qua “Dancing in the dark,” “The Playah,” “Trò chơi,” “Giá như” – ca khúc đạt Top 1 Trending Music Youtube Việt Nam chỉ sau 4 ngày ra mắt. Bên cạnh ca hát, SOOBIN còn sáng tác, tham gia nhiều chương trình truyền hình và từng là huấn luyện viên “Giọng hát Việt nhí” 2017 và 2018… Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi SOOBIN tỏa sáng tại “Anh trai vượt ngàn chông gai với danh hiệu “Anh tài toàn năng,” chứng minh năng lực “all-rounder” từ giọng hát, trình diễn đến khả năng sáng tạo âm nhạc. Cũng trong năm này, SOOBIN xác lập kỷ lục với 20 chiếc cúp danh giá, trong đó có 2 Mai Vàng, 5 WeChoice, 2 Làn sóng xanh, 3 Cống hiến, cùng nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín khác.