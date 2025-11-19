MV “Blue Light Yokohama” lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, video ca nhạc (MV) Blue Light Yokohama phiên bản tiếng Việt vừa được giới thiệu rộng rãi, thu hút sự chú ý khi Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji lần đầu thể hiện ca khúc nổi tiếng của Nhật Bản bằng tiếng Việt.

Đây là dự án âm nhạc mang tính ngoại giao văn hóa đặc biệt, do tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (BETORAKU) và Hội Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Nhật Bản (BKS) thực hiện.

Ca khúc Blue Light Yokohama, từng là bản hit lớn tại Nhật Bản trong thập niên 1960 và gắn liền với hình ảnh thành phố cảng Yokohama, được lựa chọn làm nền tảng cho dự án với mong muốn đưa dòng nhạc J-pop của Nhật Bản đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Việc Thống đốc Kuroiwa trực tiếp thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt đã thể hiện nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn hóa và sự trân trọng đối với mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

Phiên bản tiếng Việt do Thống đốc Kuroiwa thể hiện mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia thông qua một sản phẩm nghệ thuật chỉn chu và đầy cảm xúc.

MV được quay tại nhiều địa điểm biểu tượng của Yokohama như khu vực Minato Mirai 21, đại lộ Nihon, sân thượng tòa thị chính tỉnh Kanagawa và công viên Yamashita.

Hình ảnh thành phố hiện đại, giàu bản sắc kết hợp cùng âm nhạc quen thuộc với công chúng Nhật Bản tạo nên một sản phẩm không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn có giá trị quảng bá địa phương, giới thiệu Kanagawa đến bạn bè Việt Nam một cách tinh tế và gần gũi.

Trong nhiều năm qua, Thống đốc Kuroiwa Yuji luôn được biết đến là người dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Từ năm 2015, ông là người khởi xướng và thúc đẩy Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Vietnam Festa in Kanagawa) - một trong những sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Nhật lớn nhất Nhật Bản, quy tụ hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm và trở thành cầu nối quan trọng giữa cộng đồng hai nước.

Thống đốc còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, từ thưởng thức ẩm thực Việt Nam, thăm các gian hàng truyền thống cho đến giao lưu cùng giới trẻ và sinh viên Việt Nam.

Nhiều khoảnh khắc đời thường của ông trong các sự kiện Việt Nam, như hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm văn hóa và giao lưu nghệ thuật, đã tạo nên hình ảnh gần gũi, chân thành và có sự thấu hiểu sâu sắc đối với cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Thống đốc Kuroiwa còn duy trì nhiều chuyến thăm làm việc tới Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác giữa Kanagawa với các địa phương Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Những kết nối được xây dựng xuyên suốt nhiều năm đã góp phần nâng tầm quan hệ giữa hai bên, tạo nền tảng vững chắc cho các dự án hợp tác mới.

MV Blue Light Yokohama phiên bản tiếng Việt được xem như một dấu ấn giàu ý nghĩa, tiếp tục khẳng định tinh thần hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau và mong muốn bồi đắp tình cảm Việt-Nhật thông qua những hoạt động văn hóa sáng tạo, gần gũi và giàu cảm xúc./.

