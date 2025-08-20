Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang xuất hiện hào hùng trong MV 'Truyền thống Việt Nam'

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 20/8, ca sỹ Dương Minh Quý chính thức ra mắt khán giả MV đầu tay mang tên “Truyền thống Việt Nam.”

Đây là sản phẩm âm nhạc mà Dương Minh Quý thực hiện như một lời tri ân sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay.

“Truyền thống Việt Nam” do Ái Nhân sáng tác (nghệ sỹ-giảng viên Đào Nguyên Vũ) trên nền thơ của tác giả Chí Anh. Ca khúc gợi nhắc những trang sử hào hùng của dân tộc qua hàng loạt địa danh lịch sử như Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang… Từng câu hát như một bản hùng ca thể hiện tinh thần quật cường, ý chí bất khuất của người Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Trong MV, trích đoạn nổi tiếng từ “Hịch tướng sỹ” được anh thể hiện bằng giọng hát opera trầm hùng, để lại nhiều xúc cảm cho người nghe.

Phần phối khí được thực hiện bởi nhạc sỹ trẻ Anh Tú. Với phong cách rock-epic kết hợp nhạc cụ truyền thống, bản phối vừa mang đến sự mạnh mẽ, bùng nổ, vừa giữ trọn bản sắc dân tộc. Âm thanh đàn tranh, sáo, nhị, trống cơm hòa quyện cùng tiếng guitar điện đã tạo nên sự dung hòa độc đáo giữa hiện đại và cổ điển.

Hình ảnh MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, tập trung khai thác danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử như Hồ Gươm, bức “Thiên đô chiếu” chép lại “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Trong hành trình nghệ thuật, Dương Minh Quý may mắn có sự đồng hành của người thầy là nghệ sỹ Đào Nguyên Vũ (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Chứng kiến sự trưởng thành của học trò, nghệ sỹ Đào Nguyên Vũ xúc động: “Minh Quý là một giọng baritone (giọng nam trung) đẹp và đến nay em đã tự tin bước ra trở thành một ca sỹ độc lập. Nền tảng vững chắc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chắp cánh cho Quý có thể sải cánh vươn xa và tự tin bứt phá tại thị trường âm nhạc trong nước và thế giới.”

Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam chia sẻ tại buổi ra mắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá về sản phẩm âm nhạc này, Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam cho rằng đây là một tác phẩm thanh nhạc có tính khí nhạc rất cao, xuất phát từ âm nhạc dân gian và được phát triển thành một bản ballad về lịch sử.

“Tác phẩm rất khó, nhiều đoạn đạt đến cao độ 2-4 quãng tám, đòi hỏi nội lực và kỹ thuật thanh nhạc vững vàng. Dương Minh Quý đã làm nổi bật được chất dân tộc đương đại và thể hiện rõ nội lực qua giọng hát được đào tạo bài bản,” Nghệ sỹ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh.

Trước đó, năm 2023, tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương diễn ra ở Bali (Indonesia), Dương Minh Quý xuất sắc giành Huy chương Vàng với phần trình diễn các aria kinh điển của Mozart.

Hiện nay, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Dương Minh Quý còn giảng dạy thanh nhạc và nhạc cụ cho nhiều học viên trong và ngoài nước./.

