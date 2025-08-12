Duyên Quỳnh hóa thân thành chiến sỹ công an trong MV 'Nguyện thề vì bình yên'

Ngày 12/8, Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) giới thiệu video ca nhạc (MV) “Nguyện thề vì bình yên” - sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca khúc này do nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung sáng tác, ca sỹ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. MV do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện.

Tác phẩm là lời tri ân giản dị, trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân, khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sỹ trong thời bình.

Nguồn cảm hứng của “Nguyện thề vì bình yên” đến trong nắng lửa tháng Tư, giữa những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50 (kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước).

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về ca khúc (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, những bước chân điều lệnh đều tăm tắp. Ở đó, anh bắt gặp sự tập trung, những giọt mồ hôi kiên trì và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sỹ trẻ. Những chi tiết đời thường ấy đã đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc anh cầm bút sáng tác.

Về phần âm nhạc, "Nguyện thề vì bình yên" là một hành khúc hiện đại. Giai điệu được viết theo tinh thần tuyên ngôn, chú trọng độ rõ của ca từ và độ chắc của tiết tấu để có thể vang lên ở nhiều không gian. Phần verse đi từ thấp lên cao từng bậc để cảm xúc tích tụ; điệp khúc mở quãng rộng, đặt các nốt sáng ở cao trào, phù hợp cảm giác đồng ca và gắn kết.

Cảm hứng ấy gặp dòng chảy sáng tạo bền bỉ của ca sỹ Nguyễn Duyên Quỳnh - người thường xuyên đến với các đơn vị, các thao trường để hát, để lắng nghe và để thấu cảm.

Duyên Quỳnh tham gia huấn luyện cùng các chiến sỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi bản audio hoàn tất, Nguyễn Duyên Quỳnh có thể dừng lại ở một bản thu chỉn chu. Nhưng cô chọn một con đường khác: Đưa ca khúc về đúng không gian đã làm nên cảm xúc của nó.

Vậy là Duyên Quỳnh đã mời đạo diễn Đặng Xuân Trường hợp tác, thực hiện MV tại Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I.

Khán giả sẽ dõi theo hành trình của một nữ học viên Công an nhân dân - biểu tượng của thế hệ hôm nay đang tiếp nối mạch truyền thống. Nhân vật đi qua những không gian học tập và rèn luyện: Lớp học lý luận, sân bắn, sàn võ, đội hình điều lệnh, quảng trường diễu binh.

Trong ba ngày ghi hình, êkip cùng các giảng viên và học viên đã làm việc liên tục giữa thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đằng sau hình ảnh trọn vẹn của ca sỹ Nguyễn Duyên Quỳnh trong MV là sự hỗ trợ âm thầm mà quyết liệt của các cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I. Họ không xuất hiện chỉ như "diễn viên" mà thật sự là những cố vấn nghiệp vụ, là người "giữ nhịp" cho tính chính xác chuyên môn, đồng thời là "đồng đội" trên trường quay.

Các giảng viên trực tiếp hướng dẫn động tác điều lệnh, bài quyền, thao tác chiến thuật, cách dùng trang bị; hiệu chỉnh từng góc đặt tay, thế đứng, bước chuyển. Nhờ đó, mỗi khung hình vừa đúng kỹ thuật, vừa đúng tinh thần lực lượng. Nắng nóng đỉnh điểm cuối tháng Bảy không làm giảm tiến độ; sự nghiêm cẩn trong huấn luyện được chuyển hóa thành sự nghiêm cẩn trên trường quay.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường chia sẻ ngắn gọn về tinh thần sáng tạo: "Chúng tôi không dựng lại sự hào hùng bằng phông nền, mà để sự kiên định hiện lên từ ánh mắt, nhịp bước và giọt mồ hôi."

Trung tá Trần Lan Phương, Giảng viên Khoa Trinh sát an ninh, người trực tiếp hướng dẫn Duyên Quỳnh trong những cảnh quay, chia sẻ: "Duyên Quỳnh là một nghệ sỹ, nên khi hóa thân thành chiến sỹ Công an nhân dân chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn khi phải sử dụng các trang thiết bị của lực lượng, cũng như những động tác điều lệnh, động tác võ thuật. Tuy nhiên, với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình cùng với sự hỗ trợ của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, ca sỹ đã rất nhanh chóng hòa nhập và thành thạo các nội dung đó, hóa thân thành người chiến sỹ Công an nhân dân thực thụ."

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, cho hay dự án này là một bước đi mới, không chỉ "đi sau" để trao cúp Cống hiến, mà còn "đi cùng" để khơi mở đường đi của tác phẩm trong đời sống.

“Từ nền tảng thẩm định, phát hiện, tôn vinh của Giải thưởng Cống hiến, tờ báo đang chuyển dịch từ ‘tôn vinh sau cùng’ sang ‘đồng hành từ sớm’, chủ động hỗ trợ, kết nối và lan tỏa ngay khi sản phẩm vừa hoàn thiện. Cách làm này rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sỹ-tác phẩm-công chúng, giúp thông điệp nghệ thuật đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, đồng thời mở đường cho các dự án giàu giá trị nhân văn, lịch sử-văn hóa bước vào đời sống,” ông Nguyễn Thiện Thuật nói./.

