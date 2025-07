Show truyền hình thực tế về lực lượng công an nhận 'mưa' lời khen từ khán giả

Tập đầu tiên của “Chiến sỹ quả cảm” - chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vừa lên sóng VTV3 đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn khán giả đón xem, một con số hoành tráng chỉ tính riêng trên nền tảng trực tuyến.

Nội dung chính của tập 1 xoay quanh lòng tự hào của những chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam thông qua việc trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt và những nhiệm vụ đầy thử thách của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. Đây là bước khởi đầu mạnh mẽ để tôn vinh những anh hùng thầm lặng trong thời bình.

Dù mới chỉ ra mắt tập đầu tiên nhưng chương trình đã thành công khắc họa sự quả cảm của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và hơn hết là lan tỏa thông điệp về ý thức trách nhiệm cộng đồng, kỹ năng ứng phó hỏa hoạn, và giá trị của sự đoàn kết, kỷ luật trong mọi tình huống.

Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: NSX)

Hơn 100.000 lượt người xem trong cùng một thời điểm (CCU) ở tập phát sóng đầu tiên – đây là con số biết nói về mức độ thành công thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ của chương trình bởi vì lối tuyên truyền mới mẻ, trẻ trung, gần gũi về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Đây cũng chính là động lực để toàn thể ban ngành, ê-kíp sản xuất và các nghệ sỹ nổi tiếng không ngừng cố gắng và mang đến những nội dung chất lượng hơn nữa.

Rất nhiều khán giả để lại bình luận tích cực, truyền cảm hứng về sự đầu tư và ý nghĩa sâu sắc của chương trình: “Chồng tôi làm phòng cháy chữa cháy. Cưới nhau được 5 năm rồi, tôi muốn xem chương trình này để hiểu và thương anh ấy nhiều hơn. Cảm ơn chương trình nhiều lắm”; “Cảm ơn Bộ Công an cùng toàn thể êkip, chiến sỹ, nghệ sỹ đã tạo nên chương trình tuyệt vời”; “Từ âm thanh đến màu sắc đều chất lượng”; “Xem mà rơi nước mắt thương cho các chiến sỹ thầm lặng”…

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an từng, chương trình “Chiến sỹ quả cảm” nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền trọng tâm của của lực lượng Công an hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Góp mặt trong chương trình là dàn nghệ sỹ nổi tiếng như: Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO... (Ảnh: NSX)

Chương trình nhằm lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam. Chương trình là lời tri ân sâu sắc, tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi thước phim, mỗi câu chuyện sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Thiếu tướng khẳng định thêm rằng mỗi tình huống trong chương trình đều được xây dựng từ những câu chuyện có thật, những tình tiết lịch sử hào hùng của ngành Công an. Đó là những lát cắt chân thực về sự hy sinh, lòng tận tụy và tinh thần "sẵn sàng xả thân" vì bình yên cuộc sống.

Cũng thông qua chương trình, Bộ Công an hy vọng những hình ảnh mà các nghệ sỹ thể hiện cùng những thước phim chân thực về cuộc sống đời thường, những chiến công xuất sắc của lực lượng công an sẽ chạm vào cảm xúc và lay động trái tim của cả nghệ sĩ tham gia lẫn khán giả, tạo hiệu ứng, lan tỏa các giá trị chân-thiện-mỹ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ./.

Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tham gia truyền hình thực tế về công an Chương trình truyền hình thực tế “Chiến sỹ quả cảm” được sản xuất nhằm tri ân lực lượng công an, những người thầm lặng hy sinh vì bình yên xã hội.

Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Với 15 tập phát sóng, mỗi tập là lát cắt chân thực, giúp khán giả hiểu hơn về ý chí, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng xông pha của chiến sỹ Công an nhân dân, những con người đang tiếp nối truyền thống vẻ vang bằng sự tận tụy, dấn thân và hy sinh thầm lặng. Tập 2 sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật ngày 3/8 trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến sỹ quả cảm, hệ thống FPT Play và ứng dụng VieON.