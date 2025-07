Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên tham gia truyền hình thực tế về công an

Chương trình truyền hình thực tế “Chiến sỹ quả cảm” sẽ lên sóng VTV3 vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ - như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã cống hiến và hy sinh vì sự bình yên của xã hội, đất nước.

Góp mặt trong chương trình là 12 nam nghệ sỹ nổi tiếng: Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài, MONO...

Phát biểu tại họp báo ngày 23/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh chương trình “Chiến sỹ quả cảm” mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

“Chương trình là lời tri ân sâu sắc, tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi động mạnh mẽ, tầm cỡ của chương trình truyền hình thực tế đầu tiên do Bộ Công an chỉ đạo sản xuất,” Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nói.

(Từ trái sang) MONO, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh trong buổi họp báo ra mắt chương trình. (Ảnh: BTC)

Đây không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế đơn thuần, mà là một dấu mốc mang tính lịch sử của truyền hình Việt Nam, nơi nghệ thuật và lòng yêu nước giao thoa, nơi những giá trị nhân văn được kể bằng sự thật và cảm xúc.

Chương trình sẽ có dàn nam nghệ sỹ nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực, hóa thân thành chiến sĩ Công an nhân dân, trải nghiệm thực thụ vai trò của hai lực lượng tiêu biểu: lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; lực lượng Cảnh sát cơ động. Họ sẽ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt: từ huấn luyện thể lực chuyên sâu, học cách sử dụng khí tài hiện đại, đến tham gia những nhiệm vụ "nóng" đầy căng thẳng như giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, không hề có thông tin hay kịch bản báo trước, tất cả diễn biến trong chương trình đều là những phản ứng tự nhiên, chân thực đến nghẹt thở. Đây là cơ hội để khán giả chứng kiến sự lột xác đầy ngoạn mục của các nghệ sỹ, từ ánh hào quang sân khấu đến những giây phút cam go trên thao trường, nơi mỗi giọt mồ hôi đều khắc họa lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm.

Tổng đạo diễn Mai Thắm tự hào khẳng định rằng đây là chương trình truyền hình thực tế nhập vai lực lượng Công an nhân dân đầu tiên tại Việt Nam, 100% do người Việt Nam sáng tạo.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đem đến những thước phim hoàn toàn thực tế nhưng dựa trên những tình tiết, tình huống và câu chuyện có thật trong lịch sử của ngành Công an. Từ những câu chuyện có thật đó, chúng tôi biến tấu thành những tình huống diễn tập, thực chiến giả định cho nghệ sĩ trải nghiệm nhập vai vào đó,” Tổng đạo diễn cho biết.

"Chiến sỹ quả cảm" phát sóng 20h Chủ nhật hàng tuần từ ngày 27/7 trên VTV3./.

Thực hiện theo đề án 280/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, dưới chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media tổ chức sản xuất chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng Công an Nhân dân tại Việt Nam mang tên “Chiến sỹ quả cảm.”