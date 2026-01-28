Đọc "Trần Tiến - Người hát thơ mình" thấy một chân dung khác của nghệ sỹ du ca

Nhạc sỹ Trần Tiến vừa ra mắt độc giả cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình: Ca khúc & những câu chuyện.” Đây là tuyển tập đặc biệt, lần đầu hệ thống lại thế giới sáng tác của Trần Tiến với hình thức âm nhạc và văn xuôi.

Cuốn sách mở ra một chân dung tinh thần khác của Trần Tiến: Không chỉ là nhạc sỹ quen thuộc với nhiều thế hệ, mà còn là một người viết, người kể chuyện về chính đời sống sáng tạo của mình bằng giọng điệu tự do, mộc mạc và nhất quán.

Chia sẻ về việc ra mắt sách, ông nói: “Tôi đang tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi yêu, còn đi nhiều. Cuốn sách chưa phải là cuốn sách tổng kết đời Trần Tiến đâu.”

Nhạc sỹ cũng thẳng thắn làm rõ tinh thần của cuốn sách: “Tôi không phải nhà văn, cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là người hát du ca những lời ca của mình, như tên cuốn sách Người hát thơ mình. Tôi hát thơ của mình, không hát thơ người khác. Đây không phải làm thơ, mà là lời bài hát, là thơ để hát, khác hẳn thơ để đọc, khác thơ để ngâm.”

Sách thiết kế theo hướng artbook, cùng hàng trăm hình ảnh và tư liệu chưa từng công bố, tạo nên một dòng chảy thị giác song hành với nội dung chữ viết, khiến ấn phẩm không chỉ để đọc mà còn để cảm nhận như một “bản nhạc” được trình bày bằng hình ảnh và ký ức.

Cuốn sách do nhà văn Hồ Anh Thái biên soạn, với chủ ý giữ nguyên giọng điệu tự sự của Trần Tiến, hạn chế tối đa sự can thiệp mang tính “làm văn.”

Theo nhà văn Hồ Anh Thái, Trần Tiến viết văn cũng có thể làm người đọc say mê: “Phần văn xuôi, Trần Tiến không cần ai viết, tự anh viết mới hay… Chắc rằng nhiều người đọc văn Trần Tiến cũng thích, thích như khi nghe ca khúc hài hòa thơ nhạc của anh.”

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần I “Ngẫu hứng Trần Tiến” lại được chia thành 3 chương, đưa người đọc tìm về ký ức mở ra với bức chân dung tự họa nội tâm của nhạc sỹ và hành trình trở về với những tầng sâu cảm xúc: Ký ức Hà Nội và hình bóng người Mẹ, những dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời như chương trình “Đối thoại 87,” “Marathon nhạc rock vì dân chủ,” và nhóm nhạc Du ca đồng nội… Tất cả đan cài thành mạch nguồn ký ức nuôi dưỡng cá tính sáng tạo và tinh thần tự do xuyên suốt âm nhạc Trần Tiến.

Phần này cũng có những ghi chép rất ngắn, đôi khi chỉ vài dòng, nơi Trần Tiến ghi lại những ý nghĩ vụt đến: về tình yêu, ký ức, con người, và sự tồn tại... Không kết luận, không giảng giải - chỉ để suy nghĩ tự trôi, tự va vào người đọc.

Nhạc sỹ Trần Tiến ký tặng độc giả trong buổi giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phần II “Ca khúc & những câu chuyện” gồm 108 ca khúc, là những sáng tác tiêu biểu trải dài nhiều giai đoạn, từ thời chiến tranh, bao cấp đến đời sống đương đại. Lời ca của Trần Tiến - như nhận định của Hồ Anh Thái - mang sức nặng khiến “những nhà thơ hàng đầu cũng phải lấy làm tâm đắc.”

Song song với ca khúc là những câu chuyện đời và nghề, được kể bằng chính giọng Trần Tiến: Thẳng thắn, ngang tàng, giàu tự sự và chan chứa biết ơn. Những trang văn ấy giúp người đọc hiểu vì sao ông chọn con đường du ca, vì sao từng khước từ nghệ thuật phục vụ danh lợi, và vì sao việc ra album, tuyển tập lại trở thành một cách “để lại cho đời.”

Phần III “Dư luận” tập hợp những nhận xét, đánh giá từ báo chí, những người làm nghề và bạn bè đồng hành với nhạc sỹ Trần Tiến qua nhiều chặng đường sáng tác. Ở đó, con người và âm nhạc Trần Tiến được soi chiếu từ nhiều góc nhìn: Chuyên môn, trải nghiệm và tình cảm cá nhân, tạo nên một bức chân dung đa thanh về một nghệ sỹ tự do, luôn đi đến tận cùng cảm xúc và không ngừng làm mới mình./.

