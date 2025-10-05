Nhạc sỹ Trần Tiến: Người khắc họa Hà Nội bằng âm nhạc

Nhạc sỹ Trần Tiến đã được vinh danh Giải thưởng Lớn tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2025 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức

Tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2025, ngày hội của những cá nhân, tập thể có nhiều cống hiến cho Hà Nội trong năm, do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức, Ban Tổ chức đã vinh danh nhạc sỹ Trần Tiến với Giải thưởng Lớn dành cho ông.

Là một người con của Hà Nội, Trần Tiến tự nhận mình yêu Hà Nội đến da diết, để biết bao hành trình phiêu bạt, ông vẫn muốn trở về.

Những ca khúc: "Nỗi nhớ", "Ngẫu hứng sông Hồng", "Ngẫu hứng Phố", "Hà Nội Ngày ấy", "Phố nghèo", "Hà Nội những năm 2000" ... và nhiều ca khúc khác gắn với Hà Nội đã ra đời chính từ tình yêu ấy của ông.

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội 2025 dành cho Trần Tiến, không chỉ để vinh danh ông, mà còn để tri ân người nhạc sỹ đã dành cả cuộc đời khắc họa một Hà Nội đời thường bằng âm nhạc!./.