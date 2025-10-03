Giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 18 năm 2025

Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 vinh danh những tác phẩm, công trình và ý tưởng đóng góp đặc biệt cho Thủ đô, trong đó Giải thưởng Lớn thuộc về nhạc sỹ Trần Tiến.

Tối 3/10/2025, Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Trên cơ sở Danh sách gồm 11 đề cử chính thức, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội đã được trao cho nhạc sỹ Trần Tiến.

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Loạt tranh về Hà Nội của họa sỹ Phạm Bình Chương trong 20 năm “Xuống phố” và Vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam).

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một “kỳ quan” mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam.

Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội được trao cho Dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ)./.