Giải thưởng Bùi Xuân Phái: 17 cá nhân được vinh danh với Giải thưởng Lớn

Tối 3/10/2025, Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Trên cơ sở Danh sách gồm 11 đề cử chính thức, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội đã được trao cho nhạc sỹ Trần Tiến; bên cạnh đó là 4 giải đồng hạng cho các hạng mục: Giải Tác phẩm, Giải Ý tưởng, Giải Việc làm (riêng Giải Tác phẩm có 2 giải).

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao & Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức từ năm 2008.

Qua 18 lần trao giải, đã có 17 cá nhân được trao Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội./.