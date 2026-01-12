Sau vai phản diện trong 'Mưa đỏ,' Steven Nguyễn hóa thân thành chiến sỹ quân đội

Ngày 12/1, Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) đã công bố bộ phim truyền hình “Không giới hạn.”

Bộ phim khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới.

Đó là những cuộc chiến không diễn ra ở chiến trường, không có bom đạn, nhưng mỗi quyết định đều có thể đánh đổi bằng sinh mạng con người.

Nội dung phim xoay quanh Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) mang trong mình vết thương chưa lành từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết. Trở lại địa phương trong một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, anh phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử và cả những hiểu lầm chưa từng được hóa giải. Ở đó, Kiên gặp Lợi, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn cho rằng sự ra đi của anh trai mình là bởi sai lầm của Kiên. Giữa họ là quá khứ, là oán trách, là những khoảng lặng không thể nói thành lời.

Phim “Không giới hạn” được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, đồng thời có được sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị khác trong quân đội. (Ảnh: VFC)

Bộ phim mở ra bức tranh toàn cảnh về một hệ thống phòng thủ dân sự vận hành trong im lặng, ở đó có những cuộc họp chỉ đạo căng thẳng ở cấp chiến lược, những quyết định tham mưu trong tích tắc…

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết “Không giới hạn” là sự tiếp nối mạch cảm xúc của những bộ phim trước đây do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất, song có cách tiếp cận mới mẻ và toàn diện hơn về hình ảnh người lính trong thời kỳ mới.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, qua kịch bản, cách quay và cách thể hiện, bộ phim cho thấy chiều sâu hơn trong việc phản ánh đời sống, bản lĩnh và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh cốt lõi của Không giới hạn là làm nổi bật ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng dấn thân của người lính đối với Tổ quốc, với Đảng và với Nhân dân.

Đây chính là những giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, được thể hiện thông qua những câu chuyện đời thường nhưng giàu tính nhân văn.

Về dàn diễn viên, “Không giới hạn” đánh dấu lần đầu tiên Steven Nguyễn đảm nhận vai chính trong một phim truyền hình dài tập khi vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, nhân vật có chiều sâu nội tâm và nhiều lớp cảm xúc. Sau dấu ấn cá nhân tại "Mưa đỏ," Steven Nguyễn hứa hẹn sẽ mang lại bất ngờ cho khán giả.

Dàn nghệ sỹ và êkip thực hiện bộ phim. (Ảnh: VFC)

Bên cạnh đó là sự tham gia của Minh Trang trong vai nữ sỹ quan công nghệ thông tin, Tô Dũng trong vai chỉ huy dân quân tự vệ xã cùng các nghệ sỹ gạo cội như Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Quý, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Trị, Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Linh Huệ, góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.

Phim dự kiến phát sóng trên VTV1 lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, sau khi "Lằn ranh" kết thúc./.

