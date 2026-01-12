Ca sỹ Đan Trường xuất hiện trong phim truyền hình mới với vai trò đặc biệt

Mùa phim Tết năm nay, ca sỹ Đan Trường tham gia dự án phim “Buông 2” trong một vai trò đặc biệt: Thể hiện ca khúc “Buông” do đạo diễn Mai Long sáng tác.

Đan Trường cho hay anh là người kén ca khúc nhưng khi nhận được lời mời thể hiện “Buông,” anh thấy bài hát này hợp giọng mình và có nhiều cảm xúc.

“Trước khi lập gia đình, tôi đã hát những ca khúc về tình yêu rất hay, khi biểu diễn ‘Buông,’ tôi thấy mình có sự đồng cảm nên hát có nhiều cảm xúc,” Đan Trường chia sẻ.

Nam ca sỹ cho hay anh đến với dự án phim này nhờ mối duyên đặc biệt với một người bạn thân thiết. Anh không đòi hỏi cao về cátsê bởi anh muốn tiếng hát của mình được cất lên ở mọi nơi, ở nhiều tỉnh thành.

“Tôi hạnh phúc khi khán giả của mình trải dài ở nhiều độ tuổi, có gia đình 2-3 thế hệ đều thích giọng hát Đan Trường. Đây cũng là động lực để tôi làm nghề nghiêm túc, mang tiếng hát của mình để động viên tinh thần những người yêu mến mình,” nam ca sỹ chia sẻ.

Đạo diễn Mai Long cùng dàn nghệ sỹ tham gia dự án phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Buông 2” là dự án phim tâm lý-xã hội kể câu chuyện về cuộc đời của Tình - một phụ nữ đơn thân - với những biến cố của cuộc sống dẫn tới sự thức tỉnh để sống có ý nghĩa hơn.

Phim quy tụ đông đảo các gương mặt nghệ sỹ: Đạo diễn Mai Long, Giám đốc sản xuất Quang Hưng, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Trị, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Anh, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Đức. Nghệ sỹ Nhân dân Hoài Thu, Nghệ sỹ Ưu tú Kim Xuyến, Nghệ sỹ Ưu tú Tiến Quang, Nghệ sỹ Ưu tú Minh Phương, Nghệ sỹ Ưu tú Đới Anh Quân, Nghệ sỹ Ưu tú Thu Hương…

Tuy nhiên, đạo diễn lại lựa chọn các gương mặt trẻ như Phùng Huyền, Phùng Hiếu, Thục Anh... vào tuyến vai chính.

Theo đạo diễn Mai Long, đây không phải là bộ phim giải trí đơn thuần mà là không gian để khán giả lắng lại, tự hỏi mình đã buông đúng chưa, đã giữ đủ chưa và còn những ai cần được cảm thông trước thềm năm mới. Bởi Tết không chỉ là lúc nhìn về những điều sâu lắng, mà còn là thời điểm cần sự nhẹ nhõm và niềm vui./.

