Sau hành trình 'vượt chông gai,' Cường Seven trở lại với âm nhạc bằng ballad

Sau hành trình dài cùng các “Anh trai vượt ngàn chông gai,” Cường Seven chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với “Vali #2” - một bản ballad trữ tình, sâu lắng.

Cường Seven cho thấy tinh thần không ngừng thể nghiệm với những màu sắc âm nhạc mới, khác biệt so với hình ảnh “cỗ máy nhảy” trước đây.

Trái ngược với hình ảnh một Cường Seven năng lượng, sôi nổi thường thấy, lần đầu tiên nam nghệ sỹ kể về cảm giác trống rỗng, buồn bã hậu chia tay, khi những kỷ niệm không còn thuộc về hiện tại, nhưng cũng không dễ để vứt bỏ. Tất cả được gói gọn trong hình ảnh ẩn dụ của một chiếc vali bị đánh mất.

Dù đang có cuộc sống hạnh phúc, Cường Seven vẫn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc da diết của một ca khúc chia tay. Giọng hát trầm ấm cùng ca từ giàu hình ảnh cho thấy một khía cạnh khác của nam nghệ sỹ, không chỉ là performer (nghệ sỹ trình diễn) mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc.

Trong MV này, chiếc vali không đơn thuần là một đạo cụ xuất hiện trong MV, mà là hình ảnh ẩn dụ cho toàn bộ ký ức của một mối quan hệ đã kết thúc. Sau chia tay, có những thứ ta không thể mang theo người cũ được nữa, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ, đó là những kỷ niệm, cảm xúc và những điều từng rất quan trọng.

Mỗi kỷ niệm giống như một món đồ trong vali, không còn dùng nữa, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Hình ảnh cao trào trong MV là khoảnh khắc chiếc vali chứa đầy hoa - biểu tượng cho những kỷ niệm đẹp giữa hai người bị thiêu rụi. Ngọn lửa không mang ý nghĩa phủ nhận quá khứ, mà là hành động chủ động buông bỏ, chấp nhận mất mát và giải phóng bản thân khỏi sức nặng của những ký ức không còn thuộc về hiện tại.

“Em ra đi cùng chiếc vali” - chiếc vali ở đây không chỉ là hành lý, mà là nơi chứa tất cả những kỷ niệm của một mối quan hệ đã kết thúc. Khi người ra đi mang theo chiếc vali ấy, điều còn lại là sự trống rỗng của người ở lại, không ồn ào, không trách móc, chỉ là cảm giác mất đi một phần ký ức mà mình không thể giữ lại./.

'Anh trai vượt ngàn chông gai': Cường Seven là thủ lĩnh Gia tộc Toàn năng Trong hành trình vượt chông gai, 33 anh tài đã thể hiện tinh thần chiến binh. Sức mạnh và bản lĩnh của họ không chỉ đến từ tài năng mà còn đến từ thái độ sống, luôn muốn lan tỏa những điều tích cực.

Cường Seven xuất thân là một dancer nổi tiếng trong giới Hiphop. Anh gia nhập SpaceSpeakers và phát triển thêm ở vai trò ca sỹ và diễn viên. Trải qua quá trình dày công thử nghiệm và nỗ lực không ngừng, anh đã tích lũy trong tay album “Count to 7” và EP “Lướt.” Qua chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai,” anh được khán giả nhớ đến với khả năng trình diễn cùng khí chất lãnh đạo các liên minh trong xuyên suốt các tập phát sóng, đánh dấu cho tất cả sự nỗ lực là danh hiệu “Thủ lĩnh gia tộc toàn năng X-Fire.” Năm 2024, anh chính thức gia nhập SpaceSpeakers Label về chung nhà cùng các anh em như Touliver, Binz, Rhymastic, SOOBIN…