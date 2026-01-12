Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng vừa có văn bản nhằm làm rõ thông tin liên quan đến thương hiệu Patê Cột Đèn Hải Phòng, sau vụ việc liên quan đến Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Bản tin 60s ngày 12/1/2026 gồm những nội dung sau:

Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long.

Nguyên nhân vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy trên đường Võ Văn Ngân.

Người dân ở Hưng Yên câu được cá 26kg, khách chi tiền triệu mua tại chỗ.

Chưa kịp đón khách, cây cầu “nhái” Cầu Vàng Đà Nẵng đã gây tranh cãi.

TP Hồ Chí Minh rộn ràng không khí Xuân dù cách Tết hơn một tháng.

Venezuela kêu gọi “giải cứu” ông Maduro sau khi bị Mỹ bắt giữ.

Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày, căng thẳng leo thang với Mỹ.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa S-300 bắn hạ tiêm kích F-16 của Ukraine./.