Bắc Ninh: Bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên sông Lục Nam

Rạng sáng 12/1, Thủy đoàn I phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an xã Cẩm Lý và Công an xã Nghĩa Phương đã phát hiện, bắt giữ hai phương tiện thủy đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lục Nam.

Cụ thể, vào khoảng 0h20 phút, tại Km21+300 sông Lục Nam, đoạn qua xã Nghĩa Phương, lực lượng chức năng kiểm tra một tàu hút cát vỏ xi măng đang bơm cát từ lòng sông lên khoang chứa. Trên tàu có ba người gồm Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1977) là người điều khiển phương tiện, cùng Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1981) và Vũ Văn M. (sinh năm 1977) tham gia vận hành máy móc.

Qua kiểm tra, trong khoang tàu có khoảng 30m³ cát. Các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy tờ phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Tiếp đó, vào khoảng 0h39 phút cùng ngày, tại đoạn sông Lục Nam qua xã Cẩm Lý, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phương tiện mang số hiệu HP-1689 đang có hành vi hút cát trái phép. Trên tàu có ba người, do Nguyễn Đức Ch. (sinh năm 1978) điều khiển, cùng Nguyễn Văn H. (sinh năm 1982) và Nguyễn Phú T. (sinh năm 1982).

Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy tờ phương tiện cũng như giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. (Ảnh: Cục CSGT)

Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang tàu có khoảng 10m³ cát. Tương tự phương tiện trước, các thuyền viên không xuất trình được giấy tờ chuyên môn, giấy tờ phương tiện và giấy phép khai thác khoáng sản.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm, neo đậu phương tiện vào vị trí an toàn, đồng thời lập biên bản vụ việc. Toàn bộ hồ sơ được bàn giao cho Công an xã Cẩm Lý và Công an xã Nghĩa Phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nhận định ban đầu, các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng đêm tối và địa hình sông nước phức tạp để khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức theo dõi, kiểm tra và bắt giữ thành công, bảo đảm an toàn về người và phương tiện./.

http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" aria-hidden="true" class="icon text-token-text-primary">