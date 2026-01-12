Làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự hội nghị.

Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ-năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng, đặc thù (Đảng bộ gồm 25 tổ chức đảng trực thuộc đến từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, với hơn 5.000 đảng viên), đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Ngày 23/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự, phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 3 quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội: lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động, mục đích cuối cùng phải bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể... Kết hợp dân chủ-kỷ cương-pháp quyền; mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song song với thực thi kỷ cương, thượng tôn pháp luật. Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, ưu tiên các mô hình tiêu biểu, hiệu quả, chất lượng, triển khai kịp thời, chi phí hợp lý, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong năm qua; chỉ rõ hoạt động của Đảng bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần nghiêm túc đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả thời gian tới.

Năm 2026 nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị với vai trò là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, phương thức, nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư.

"Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: 'một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả.' Khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; luôn kiên định, giữ vững các nguyên tắc hoạt động của Đảng, của các tổ chức đã được quy định trong Điều lệ Đảng và các văn bản pháp quy liên quan," ông Trần Cẩm Tú lưu ý.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bên cạnh đó, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sâu sát địa bàn cơ sở, dân chủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần": Gần dân-gần cơ sở-gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe-phải đối thoại-phải làm mẫu-phải chịu trách nhiệm-phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức-không né tránh-không đùn đẩy-không làm sai chức năng.

Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể thật sự tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước.

Kịp thời thể chế hóa thành quy trình cụ thể đối với chủ trương: Dân biết-dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát-dân thụ hưởng; ban hành Bộ tiêu chí 13 công khai-3 giám sát: Công khai mục tiêu-nguồn lực-tiến độ, giám sát bởi nhân dân-mặt trận-báo chí.

Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động; kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Với những tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và khát vọng nỗ lực phấn đấu vươn lên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng với những thành tích, kết quả năm 2025, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới-Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Báo cáo việc triển khai công tác năm 2025 của Đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết 2025 là năm có tính chất đặc biệt, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mới được thành lập, tổ chức vận hành theo mô hình mới.

Việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự vận hành thông suốt, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng, chủ động cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức.

Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được đổi mới mạnh mẽ, gắn chặt với thực tiễn cơ sở, nhu cầu của nhân dân, hội viên, đoàn viên.

Các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh từng tổ chức, hướng tới giải quyết các vấn đề thiết thực của cuộc sống, qua đó nâng cao uy tín, vai trò của hệ thống chính trị, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước./.

Xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là nòng cốt chính trị Các đại biểu khẳng định thiết thực xây dựng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể TW thực sự là nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân.