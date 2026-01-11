Dự kiến tăng trưởng tín dụng 2026 khoảng 15%, kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro

Trong thông báo mới đây về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Việc điều hành được thực hiện đồng bộ, hài hòa và chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm cùng các chính sách kinh tế vĩ mô khác, góp phần ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện tái cơ cấu các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, mức giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-Ngân hàng Nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung) nhân với hệ số áp dụng chung cho các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản trong năm 2026 nhằm hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định thanh khoản thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng.

Tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ về triển khai hiệu quả, kịp thời các giải pháp tín dụng. Bên cạn đó, tăng trưởng tín dụng an toàn, đúng quy định của pháp luật trên cơ sở phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn, bảo đảm duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là các tỷ lệ an toàn về thanh khoản và khả năng chi trả, nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế nợ xấu gia tăng và phát sinh, đảm bảo an toàn hoạt động

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định.

Trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt để qua đó hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế cũng như đảm bảo an toàn hệ thống, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát./.

Cách tính tăng trưởng tín dụng năm 2026: Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31-12-2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31-12-2025 + [(Điểm xếp hạng năm 2024 x 2,6%) x (Dư nợ tín dụng ngày 31-12-2025 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2025 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có). Năm 2025, hệ số 2,6% trong công thức tính trên là 3,5%. Theo ước tính, dựa trên điểm xếp hạng năm 2024 của các ngân hàng dao động quanh 1-5 điểm và phổ biến các ngân hàng được xếp hạng mức 4 - 5 điểm, mức tăng trưởng tín dụng sẽ quanh mức từ 9 - 13% và phần nhiều sẽ tăng ở mức 12 - 13%. Các ngân hàng nhận chuyển giao từ các ngân hàng kiểm soát đặc biệt được ưu tiên tăng trưởng tín dụng hơn. 3 tháng đầu năm 2026, tổ chức tín dụng phải bảo đảm tốc độ tăng tín dụng không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm và khả năng cân đối vốn. Năm 2026, tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản không được vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của tổ chức tín dụng đó.

Dự báo về xu hướng tín dụng và lợi nhuận ngân hàng trong năm 2026 Các ngân hàng thương mại dự báo năm 2026 tín dụng duy trì tăng trưởng khả quan, lợi nhuận thấp hơn năm 2025, với dự kiến cải thiện dịch vụ khách hàng.