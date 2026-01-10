Đồng USD duy trì đà tăng giá phiên thứ tư liên tiếp

Đồng USD tiếp tục đà tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch ngày 9/1.

Đà tăng của USD được hỗ trợ bởi thông tin từ báo cáo tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 9/1, nền kinh tế nước này chỉ tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 12/2025, thấp hơn mức dự báo 60.000 của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm nhẹ từ mức 4,5% của tháng 11/2025 xuống còn 4,4% trong tháng 12/2025.

Dữ liệu thị trường lao động mới nhất đang mang thêm không gian cho Fed, để duy trì chi phí vay ngắn hạn ở mức hiện tại.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu về việc các nhà hoạch định chính sách có xu hướng giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất Fed duy trì lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/1 tới đã tăng vọt lên 95%, so với mức 68% của một tháng trước.

Chỉ số Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,25% lên 99,13 điểm, đánh dấu tuần tăng giá thứ hai liên tiếp.

Tại thị trường châu Á, đồng yen đã suy yếu đáng kể sau các báo cáo cho thấy Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang cân nhắc kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào Hạ viện trong nửa đầu tháng 2 tới.

Đồng USD đã có lúc chạm mức 158,185 yen/USD - mức cao nhất trong vòng một năm qua. Mặc dù dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản trong tháng 11/2025 tăng trưởng bất ngờ, cho thấy tiêu dùng cải thiện trước khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên mức cao nhất 30 năm vào tháng 12/2025, nhưng viễn cảnh chính trị không ổn định đang gây áp lực giảm giá lên đồng nội tệ nước này.

Ông Jordan Rochester, trưởng chiến lược gia tại Mizuho EMEA, nhận định, sự kiện bầu cử sớm có thể khiến lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của BoJ bị chậm lại, khi Thủ tướng Takaichi có khả năng sẽ không ủng hộ việc tăng lãi suất quá nhanh (với tần suất dày hơn 6 tháng một lần).

Tại châu Âu, đồng euro giảm 0,2% xuống mức 1,1635 USD/euro, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Xuất khẩu của Đức trong tháng 11/2025 bất ngờ sụt giảm, đặc biệt là các lô hàng sang Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác, mặc dù sản lượng công nghiệp vẫn tăng nhẹ.

Tại Trung Quốc, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12/2025 tăng tốc lên mức cao nhất gần ba năm. Đồng USD giảm nhẹ 0,06% so với đồng nhân dân tệ tại thị trường nước ngoài (CNH), giao dịch ở mức 6,977 nhân dân tệ/USD.

Trên các thị trường khác, đồng bảng Anh (GBP) giảm 0,24% xuống 1,3403 USD/GBP; CAD giảm 0,32% ở mức 1,391 CAD/USD; AUD giảm 0,13% xuống 0,6688 USD/AUD. Còn trên thị trường tiền điện tử, đồng bitcoin giảm 1,05%, lùi về mức 90.247 USD/BTC.

Một yếu tố khác đang được thị trường theo dõi sát sao là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, phán quyết này đã không diễn ra vào ngày 9/1 như kỳ vọng và có thể bị dời sang tuần sau, khiến tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các thị trường hàng hóa và ngoại hối./.

