Mỹ cắt giảm hàng chục hợp đồng liên bang trị giá 1,6 tỷ USD

Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) cho biết trong 3 ngày qua, các cơ quan liên bang đã chấm dứt hoặc thu hẹp 55 hợp đồng với tổng mức trần, trị giá 1,6 tỷ USD, qua đó tiết kiệm khoảng 542 triệu USD cho ngân sách quốc gia.

Thông báo này được công bố trong bối cảnh nỗ lực kiểm soát chi tiêu công đang được đẩy mạnh dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của DOGE ngày 2/1 xác nhận các hợp đồng bị hủy bỏ hoặc cắt giảm được xác định là không cần thiết hoặc đội chi phí. Theo DOGE, đây chỉ là bước đầu trong tiến trình dài nhằm lập lại kỷ cương tài chính và trách nhiệm giải trình đối với từng USD tiền thuế của người dân.



Danh sách được DOGE nêu ra bao gồm một hợp đồng trị giá 47 triệu USD của Bộ Ngoại giao liên quan đến chương trình hỗ trợ tại châu Phi, bao gồm Somalia và Djibouti, với nội dung liên quan đến xe thiết giáp và huấn luyện nhân sự cho Quân đội Quốc gia Somalia.

Một hợp đồng khác trị giá 19,5 triệu USD của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dành cho dịch vụ công nghệ thông tin, tập trung vào việc thiết kế, duy trì và lưu trữ các nền tảng truyền thông trực tuyến cho Viện Quốc gia về Khoa học Môi trường và Sức khỏe.



DOGE cũng nêu trường hợp một hợp đồng 151.000 USD của Bộ Lao động cho dịch vụ giáo dục lãnh đạo, được tổ chức dưới hình thức khóa huấn luyện đối tác tại một đại học tư thục, mà cơ quan này cho rằng không còn phù hợp với ưu tiên ngân sách hiện nay. Các hình ảnh chụp màn hình hồ sơ hợp đồng liên bang được DOGE công bố cho thấy các khoản chi này hoàn toàn khớp với mô tả và con số được nêu.



Thông báo của DOGE không cung cấp chi tiết về thời điểm các hợp đồng được ký kết, số tiền đã giải ngân trước đó, hay phương thức tính toán cụ thể để đưa ra con số tiết kiệm 542 triệu USD. Dù vậy, động thái này diễn ra trong lúc dư luận đặc biệt chú ý đến các cáo buộc gian lận liên quan đến các cơ sở trông giữ trẻ được tài trợ bằng ngân sách liên bang tại Minnesota, trong đó có những cơ sở do người gốc Somalia điều hành, bị cáo buộc đã thu trái phép hàng triệu USD tiền thuế.



DOGE được thành lập ngay trong những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, như một phần trong chiến lược tái cấu trúc bộ máy liên bang, loại bỏ lãng phí và chấn chỉnh hệ thống hợp đồng công. Dù tỷ phú Elon Musk, nhân vật từng gắn liền với sáng kiến này, đã rút lui khỏi vai trò trực tiếp, cơ chế và khuôn khổ của DOGE vẫn tiếp tục vận hành tại nhiều cơ quan liên bang của Mỹ./.

