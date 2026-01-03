Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công trong đêm Giao thừa

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2/1 cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu tấn công nhằm vào một cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng thức ăn nhanh tại bang North Carolina trong đêm Giao thừa.

Nghi phạm là Christian Sturdivant, 18 tuổi, trú tại thị trấn Mint Hill, đã bị bắt giữ hôm 31/12 và bị truy tố với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Sturdivant hiện chưa đưa ra lời biện hộ và vẫn bị giam giữ sau phiên ra tòa liên bang đầu tiên ngày 2/1. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 7/1.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Charlotte, Công tố viên Liên bang khu vực Tây North Carolina Russ Ferguson cho biết Sturdivant đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lên kế hoạch tiến hành tấn công bằng dao và búa, với ý định sát hại nhiều người vô tội.

Ông Ferguson nhấn mạnh: “Đối tượng đang chuẩn bị cho thánh chiến và hậu quả có thể rất nghiêm trọng.”

Theo hồ sơ điều tra, khi khám xét nhà riêng của Sturdivant, FBI thu giữ nhiều dao và búa, đồng thời phát hiện một tài liệu viết tay có tiêu đề “New Years Attack 2026” (tạm dịch: Cuộc tấn công năm mới 2026), trong đó mô tả chi tiết kế hoạch đâm chém tới 20 nạn nhân và tấn công lực lượng cảnh sát khi họ có mặt tại hiện trường.

Một ghi chú khác được tìm thấy trong thùng rác liệt kê số nạn nhân dự kiến tại một nhà hàng Burger King và một cửa hàng tạp hóa chưa được nêu tên, đồng thời thể hiện mong muốn “chết dưới tay cảnh sát.”

Các nhà điều tra cho biết Sturdivant đã chuẩn bị cho kế hoạch này trong khoảng 1 năm và trong tháng 12/2025 đã trao đổi trực tuyến với hai nhân viên chìm của FBI và Sở Cảnh sát New York, những người mà đối tượng tin là có liên quan tới IS.

Do lo ngại nguy cơ tấn công xảy ra trước thời điểm Giao thừa, FBI đã đặt Sturdivant dưới sự giám sát chặt chẽ nhiều ngày liên tiếp, kể cả dịp Giáng sinh.

Sturdivant từng lọt vào tầm ngắm của FBI từ năm 2022, khi còn là vị thành niên, do liên lạc với một đối tượng nghi là thành viên IS ở châu Âu và có ý định tấn công bằng búa.

Khi đó, đối tượng không bị truy tố mà được đưa đi điều trị tâm lý. Tuy nhiên, giới chức cho biết Sturdivant đã quay lại hoạt động trên mạng xã hội trong thời gian gần đây và tiếp tục đăng tải nội dung ủng hộ IS.

Nếu bị kết tội, Sturdivant có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Giới chức Mỹ khẳng định vụ việc cho thấy hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa sớm và nhấn mạnh rằng an ninh công cộng không bị đe dọa trong suốt quá trình theo dõi và bắt giữ nghi phạm./.

