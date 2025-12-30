Lầu Năm Góc ký hợp đồng hàng tỷ USD với Boeing cung cấp tiêm kích cho Israel

Ngày 29/12, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hợp đồng trị giá 8,6 tỷ USD với tập đoàn Boeing để thiết kế, tích hợp, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, sản xuất và cung cấp 25 tiêm kích F-15IA mới cho lực lượng Không quân Israel, kèm theo lựa chọn bổ sung thêm 25 chiếc F-15IA nữa.

Bản hợp đồng này, được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại bang Florida, dự kiến được thực hiện tại cơ sở của Boeing ở thành phố St. Louis, bang Missouri. Thời gian dự kiến hoàn tất hợp đồng là vào ngày 31/12/2035.

Theo Lầu Năm Góc, hợp đồng này nằm trong chương trình bán hàng quân sự nước ngoài cho Israel. Từ lâu, Mỹ luôn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho đồng minh thân cận nhất của mình tại Trung Đông.

F-15 là tiêm kích hạng nặng được tập đoàn McDonnell Douglas phát triển năm 1967, bắt đầu biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và làm chủ vùng trời.

F-15IA được phát triển từ phiên bản F-15EX hiện đại nhất trong biên chế Mỹ hiện nay, đồng thời áp dụng một số điều chỉnh theo yêu cầu của Israel./.

Mỹ cân nhắc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp Israel phản đối Mỹ đang xem xét khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù Israel lo ngại động thái này làm thay đổi cán cân quân sự khu vực, đặc biệt trong bối cảnh bất đồng liên quan tới tình hình Syria.