Lãnh đạo Mỹ và Israel thảo luận giai đoạn tiếp theo thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, tập trung trao đổi về tình hình Trung Đông, đặc biệt là xung đột tại Dải Gaza và các vấn đề an ninh khu vực.

Theo các nguồn tin báo chí, hai bên đã thảo luận giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, bao gồm việc triển khai trên thực địa, vai trò của Israel sau xung đột và các biện pháp ngăn chặn Hamas tái vũ trang. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc giải giáp Hamas là điều kiện cần cho bất kỳ giải pháp lâu dài nào đối với cuộc xung đột.

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến Iran cùng các vấn đề khác trong khu vực. Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng ủng hộ Israel tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran trong một số kịch bản cụ thể, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nếu Iran tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa. Bên cạnh đó, ông hy vọng Israel sẽ có quan hệ “hòa thuận” với Syria.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Netanyahu cũng đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông là Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể ông Trump. Các bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Trump về Gaza, đồng thời thảo luận an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ triển khai giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình cho Gaza “càng nhanh càng tốt," đồng thời tái khẳng định lập trường giải giáp Hamas. Liên quan đến khả năng triển khai lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tại Gaza, ông Trump cho rằng đây là “việc tốt," đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, tái khẳng định sẽ không đầu hàng hay giao nộp vũ khí.

Trong một thông điệp video, người phát ngôn mới của lực lượng này cho biết Hamas sẽ tiếp tục vũ trang chừng nào “sự chiếm đóng còn tồn tại," đồng thời thừa nhận một số chỉ huy cấp cao, trong đó có Muhammad Sinwar, Muhammad Shabana và Hakem al-Issa đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành trước đó.

Lữ đoàn al-Qassam nhấn mạnh lập trường không giải giáp trong bối cảnh vấn đề này đang là một trong những nội dung then chốt được thảo luận giữa Mỹ và Israel./.

