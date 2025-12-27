Thế giới

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Lan Phương
Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 26/12, căng thẳng quân sự đã leo thang tại tỉnh Aleppo khi quân đội Chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình.

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen; đồng thời cáo buộc các tay súng bắn tỉa của SDF đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh tại bùng binh al-Shihan khiến một nhân viên an ninh bị thương.

Damascus gọi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận ngày 10/3, một văn kiện về việc tích hợp lực lượng quân sự phía Đông Bắc vào định chế nhà nước và duy trì thống nhất lãnh thổ.

Trong khi đó, SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.

Giữa lúc xung đột, Chính quyền Syria phát đi một tín hiệu xoa dịu khi thông báo trả tự do cho 70 tù binh tại thành phố ven biển Latakia sau khi chứng minh những người này không liên quan đến tội ác chiến tranh.

Liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một đền thờ ở thành phố Homs ngày 26/12, Bộ Y tế Syria cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong vụ tấn công này.

Nhóm phiến quân cực đoan Saraya Ansar al-Sunna thừa nhận đã kích nổ nhiều thiết bị cài đặt sẵn bên trong đền thờ. Nhóm này mới được hình thành sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào năm ngoái.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào đền thờ kể từ khi chính quyền Hồi giáo mới lên nắm quyền tại Syria một năm trước. Cộng đồng người Alawite hiện đang sống trong lo sợ trước làn sóng bạo lực giáo phái và bắt cóc nhắm vào họ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Các nước láng giềng như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Pháp cũng đồng loạt chỉ trích hành vi khủng bố gây mất ổn định tại Syria./.

