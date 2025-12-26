Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Iran tại Liban

Theo thông báo chung của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan an ninh nội địa Shin Bet ngày 25/12, Israel đã tiến hành một cuộc không kích trên vùng lãnh thổ Đông Bắc của Liban, nhắm vào một phương tiện gần tuyến đường dẫn sang biên giới Syria, khiến 1 chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng (IRGC).

Mục tiêu được xác định là Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, nhân vật bị phía Israel cáo buộc tham gia thúc đẩy các kế hoạch tấn công Israel tại khu vực Syria - Liban trong những năm gần đây.

Theo phía Israel, al-Jawhari thuộc Đơn vị Tác chiến của Lực lượng Quds, còn được gọi là Đơn vị 840 - vốn được cho là phụ trách chỉ đạo các hoạt động chống Israel bên ngoài lãnh thổ Iran.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) trước đó đưa tin vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến 2 người thiệt mạng. IDF cũng công bố đoạn video ghi lại cuộc tấn công từ trên không.

Lực lượng Quds là bộ phận phụ trách các hoạt động đối ngoại và bên ngoài lãnh thổ Iran của IRGC. Phía Tehran và Beirut chưa đưa ra phản ứng ngay lập tức về vụ việc./.

Căng thẳng tại Trung Đông: Israel tiếp tục không kích Hezbollah tại Liban Các máy bay chiến đấu của Israel đã phóng một số tên lửa không đối đất vào khoảng 10h sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tấn công Wadi al-Numairiyah và Wadi Houmine ở khu vực Nabatieh.