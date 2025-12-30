Thế giới

Israel phủ nhận ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Văn phòng Tổng thống Israel nhanh chóng lên tiếng phủ nhận sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng Tổng thống Israel gần đây đã nói với ông lệnh ân xá cho Thủ tướng Netanyahu “sắp được ban hành.”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Theo báo Times of Israel ngày 29/12, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Israel Isaac Herzog gần đây đã nói với ông lệnh ân xá cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu “sắp được ban hành,” Văn phòng Tổng thống Herzog đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Herzog nhấn mạnh: “Không có cuộc trao đổi riêng nào giữa Tổng thống Herzog và Tổng thống Trump kể từ khi yêu cầu ân xá được đệ trình."

Cuối tháng 11, Thủ tướng Netanyahu đã gửi yêu cầu ân xá chính thức tới Tổng thống Herzog.

Trên truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhiều lần kêu gọi Tổng thống Herzog chấp thuận đơn xin ân xá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án và dự kiến còn tiếp tục./.

