Israel phát sóng bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu tại LHQ trên khắp Gaza

Ngày 26/9, các hãng tin tiếng Do Thái thông báo Văn phòng Thủ tướng Israel đã chỉ thị cho Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) lắp đặt loa phóng thanh trên khắp Dải Gaza để bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể được phát sóng trực tiếp đến người dân.

Theo Kênh truyền hình 12, IDF đã lên tiếng phản đối lệnh này, vì nó sẽ buộc binh lính rời khỏi vị trí và tiến vào các khu vực ở Dải Gaza, nơi họ có nguy cơ cao bị các chiến binh Hamas nhắm mục tiêu.

Một quan chức quân sự đánh giá, động thái này là một hành động chiến tranh tâm lý.

Tuy nhiên, báo Haaretz đưa tin, quân đội Israel sẽ không làm trái yêu cầu của Thủ tướng và đang chuẩn bị phát sóng bài phát biểu của ông Netanyahu trên khắp Gaza

Bài phát biểu của ông Netanyahu dự kiến bắt đầu lúc 4 giờ chiều (theo giờ Israel), chủ yếu tập trung vào việc chỉ trích việc phương Tây công nhận một nhà nước Palestine độc lập.

IDF từ chối bình luận về vấn đề trên và khuyên các nhà báo liên hệ với Văn phòng Thủ tướng để có thêm các thông tin chi tiết.

Theo báo Jerusalem Post ngày 26/9, phái đoàn Palestine tại Liên hợp quốc đã gửi một lá thư chính thức tới các phái đoàn tại New York kêu gọi phối hợp “tẩy chay” bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào lúc 9h ngày 26/9 theo giờ New York.

Bức thư kêu gọi các phái đoàn đưa “càng nhiều người càng tốt” vào hội trường Đại hội đồng trước 8h30, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng họp ngay khi Chủ tịch Đại hội đồng thông báo Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ lên bục phát biểu.

Mục đích của hành động này là “gửi một thông điệp rõ ràng tới Netanyahu và chính phủ của ông rằng không ai sẵn sàng tiếp tay cho tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và chiếm đóng bất hợp pháp,” đảm bảo việc tẩy chay được ghi lại trên truyền hình để toàn thế giới theo dõi.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon đã lên án gay gắt động thái này. Đại sứ Danon nhấn mạnh: “Sau một tuần đầy rẫy những lời dối trá và kích động chống lại Israel, đại diện Palestine đang lên kế hoạch cho một màn trình diễn khác tại Liên hợp quốc.

Họ đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất những chương trình rẻ tiền và thảm hại. Điều đó sẽ không giúp ích gì cho họ. Tiếng nói của Israel sẽ được lắng nghe rõ ràng và mạnh mẽ tại Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ không im lặng và sẽ không cho phép những kẻ ủng hộ khủng bố che giấu sự thật”./.

