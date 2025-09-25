Thế giới

Thủ tướng Israel khẳng định quyết tâm đánh bại Phong trào Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh một nỗ lực kết hợp cả quân sự và ngoại giao đang được triển khai liên tục nhằm đánh bại Hamas và đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Dải Gaza trở về.

Linh Tô
Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/9 tuyên bố một nỗ lực kết hợp cả quân sự và ngoại giao đang được triển khai liên tục nhằm đánh bại Hamas và đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Dải Gaza trở về.

Trong cuộc gặp với gia đình Alon Ohel - một trong những con tin vẫn đang bị giam giữ, ông Netanyahu nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi song song hai hướng hành động này.

Cha của con tin, ông Kobi Ohel, bày tỏ hy vọng Thủ tướng sẽ mang về “tin tức mà toàn thể người dân Israel đang chờ đợi” sau chuyến công du Mỹ và gặp Tổng thống Donald Trump.

Cùng ngày, ông Netanyahu cũng phản ứng trước việc một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Bỉ, chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Theo ông, quyết định này không có giá trị ràng buộc đối với Israel./.

